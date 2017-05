 Terrorverdacht: Ermittlungen gegen Bundeswehroffizier dauern an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Terrorverdacht Der Terrorverdächtige hat vor dem Haftrichter keine Angaben zu den erhobenen Vorwürfen gegen ihn gemacht. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDie Auswertung der Materialien, die nach der Festnahme eines unter Terrorverdacht geratenen Bundeswehr-Offiziers aus Offenbach sichergestellt worden sind, dauert weiterhin an.

Die Sichtung des umfangreichen Materials könne einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Nadja Niesen, Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, am Dienstag. Der 28-Jährige, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte und einen Anschlag geplant haben soll, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

Der Bundeswehr-Offizier, der zum Zeitpunkt seiner Festnahme in Frankreich stationiert war, hatte vor dem Haftrichter keine Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gemacht. Nach Erkenntnissen des Regierungspräsidiums Gießen hatte er sich im Dezember 2015 in Offenbach als Asylsuchender gemeldet und trotz fehlender Arabisch-Kenntnisse behauptet, ein Syrer ohne Papiere zu sein.