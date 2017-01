„Ein gerechteres System“

Wäre der Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung bereits 2014 umgesetzt worden, hätten Bund und Länder seither bereits 3,2 Milliarden Euro pro Jahr gespart. Bis 2030 saldieren sich die „Gewinne“ auf über 60 Milliarden Euro. Dabei geht das IGES-Institut nicht einmal davon aus, dass alle Beamten zur gesetzlichen Kasse wechseln würden. Bei gleichem Krankenkassenrecht für Beamte und Arbeitnehmer würden ja nur die Beamten, die keine Besserverdiener sind, pflichtversichert. Das trifft aber nur auf rund zwei Drittel der derzeit privat Versicherten 3,1 Millionen Beamten und Pensionäre zu.

Die andern könnten in der PKV bleiben. Wegen der beitragsfreien Familienversicherung würden gut ein Fünftel der 3,1 Millionen von einem Wechsel zur GKV profitieren. Am Ende blieben, so die Schätzung der Studie, nur 12 Prozent der Beamten ihrer alten Privatversicherung treu. „Schon wegen der Schuldenbremse muss der Ausstieg aus dem Beihilfesystem für Beamte eingeleitet werden. Je konsequenter die gesetzliche Versicherungspflicht umgesetzt wird, desto positiver sind die Effekte für die öffentlichen Haushalte“, sagt dazu Stefan Edgeton, Gesundheitsexperte der Bertelsmann-Stiftung.

Edgeton hat im Bund der Steuerzahler einen starken Verbündeten. Dessen Präsident Rainer Holznagel warnt schon lange davor, dass die Beihilfekosten in Zukunft deutlich schneller steigen werden als die Pensionslasten. Doch damit nicht genug: Auch die gesetzlichen Krankenkassen würden von einem Wechsel der Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung profitieren. Zwar kämen auf die 115 gesetzlichen Kassen Mehrausgaben von rund 12 Milliarden Euro im Jahr zu. Ihnen stünden aber zusätzliche Beitragseinnahmen von 15,4 Milliarden Euro im Jahr gegenüber.

Pro & Contra Private Krankenversicherung Pro: Günstige Beiträge Viele Tarife sind beim Abschluss des Vertrages deutlich günstiger als die Beiträge bei gesetzlichen Kassen.

Leistungsschutz Einmal vertraglich zugesicherte Leistungen bleiben erhalten. Die Politik mischt sich nicht in den Leistungskatalog ein. Zum Vergleich: Bei der GKV können Leistungen gestrichen werden, wie etwa die Zuzahlung für eine Brille.

Individuelle Auswahl Versicherte können ihren Leistungskatalog individuell zusammenstellen. Nicht nur Einbettzimmer, Chefarztbehandlung oder Zuzahlungen für Zahnbehandlung lassen sich optional absichern.

Leistungen reduzieren Der Leistungskatalog kann bei steigenden Kosten auf Wunsch des Versicherten verringert, um die Prämie zu senken.

Rückzahlungen möglich Wenn der Versicherer gut gewirtschaftet hat, können Beitragsrückerstattungen anfallen.

Vorsorge Altersrückstellungen können die steigenden Kosten im Alter zumindest zu einem Teil auffangen. Trotzdem bleiben steigende Beiträge das Hauptproblem der PKV. Wie stark die Sätze steigen hängt stark an der Qualität des Tarifes.

Geringere Solidarität Die Solidargemeinschaft unter den Versicherten greift nicht so stark wie in der GKV. Zumindest theoretisch spart jeder Versicherte einen Teil der Beiträge für sich selbst an.

Schlechte Tarife vergreisen PKV-Versicherte hängen an der Entwicklung aller in ihrem Tarif Versicherten. Wird der Tarif geschlossen für junge, gesunde Neuzugänge, überaltert die ganze Tarifgruppe und es wird teurer.

Steigende Beiträge Das Hauptproblem für Privatversicherte: Die Beiträge für zunächst günstige Einstiegstarife können schnell steigen. Im Neugeschäft verteuerten sich die Tarife in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um fünf Prozent per anno.

Vorkasse Versicherte müssen die Abrechnungen selber bezahlen und bei der Versicherung einfordern.

Streitpotenzial Ärger mit Ärzten oder Kliniken, falls die aus Sicht der Versicherung überhöhte Rechnungen stellen.

Gesundheitsprüfung Wer nicht kerngesund ist, muss je nach früherer oder akuter Krankheit sofort höhere Beiträge zahlen oder wird abgelehnt.

Soziale Unsicherheit Keine Solidargemeinschaft unter den Versicherten – wer die Beiträge nicht mehr finanzieren kann, muss in den abgespeckten Basistarif seines Anbieters wechseln und seinen Ärzten jedes Mal erklären, dass er zwar privat versichert ist, der Arzt aber nur sehr begrenzt abrechnen kann.

Kinder kosten Kinder und nicht berufstätige Ehefrauen sind nicht wie in der GKV automatisch und kostenlos mitversichert.

Aufpreis für Standard-Leistungen Viele Leistungen aus dem GKV-Katalog sind für PKV-Versicherte nicht ohne höheren Beitrag zu bekommen. Dazu zählen unter anderem Haushaltshilfen in Notfällen, spezielle Leistungen für Kinder oder Mutter-Kind-Kuren.

Untersuchungsmarathon PKV-Versicherte gelten oft als überversorgt, weil zwecks Honorarabrechnung mehr Untersuchungen an ihnen praktiziert werden, als medizinisch nötig sind. Quelle: wiwo.de

Der durchschnittliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung würde in der Folge um 0,34 Prozentpunkte gesenkt werden können. „Unter dem Strich würde damit unser Krankenversicherungssystem somit gerechter und nachhaltiger“, sagte Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. Hinzu käme ein Teil der für die Beamten bislang in der PKV-angesparten Alterungsrückstellungen von insgesamt 72 Milliarden Euro, die die Beamten beim Wechsel in der GKV zumindest teilweise mitnehmen könnten.

Allerdings ist rechtlich noch nicht geklärt, in welchem Umfang die PKV-Unternehmen dazu per Gesetz verpflichtet werden können. Das klingt dann doch ein wenig nach Plädoyer für eine Bürgerversicherung. Immerhin spricht sich die Bertelsmann-Stiftung in der gleichen Studie auch dafür aus, wenig verdienenden Selbstständigen den Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung zu erleichtern. Bisher scheitert dass am starren Beitragsrecht, nach dem Selbstständige besonders hohe Beiträge zahlen müssen.