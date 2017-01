Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die private Krankenversicherung für Beamte droht zum Kostenrisiko für den Staat zu werden.

BerlinFür die privaten Krankenversicherungen sind Deutschlands Beamten so etwas wie die sichere Bank. Sie sind im Durchschnitt gesünder als andere Arbeitnehmer und meckern auch selten über zu hohe Prämien. Der Grund: Der Staat zahlt ihnen im Krankheitsfall eine Beihilfe. Sie beträgt in der Regel 50 Prozent der Behandlungskosten. Im Pensionsalter steigt der Zuschuss sogar auf 70 Prozent. Sie müssen mithin über den Krankenversicherungsbeitrag nur einen Teil ihres Krankheitsrisikos abdecken.

Entsprechend gering sind für sie die Prämien. Im Durchschnitt kostet sie die Behandlung als Privatpatient nur 6,7 Prozent ihres Einkommens. Kein Wunder, dass rund 85 Prozent der Beamten von ihrem Recht Gebrauch machen, unabhängig von der Höhe des Einkommens sich privat zu versichern. Normale Arbeitnehmer dürfen das nur, wenn ihr Einkommen über der Pflichtgrenze von aktuell 57.600 Euro liegt. Kein Wunder ist es deshalb auch, dass nahezu die Hälfte der rund neun Millionen privat Versicherten Beamte oder Pensionäre und deren Familienangehörige sind. Würden die Beamten die PKV verlassen, wäre das Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung ernsthaft gefährdet.

Trotzdem plädiert die einseitiger Parteinahme für linke oder grüne Bürgerversicherungsmodelle unverdächtige Bertelsmann-Stiftung genau dafür. Sie will die Beamten, die weniger als 57.600 Euro verdienen, genauso wie Otto-Normal-Arbeitnehmer zu Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung machen. Wer mehr verdient, soll die freie Wahl haben, ob er sich gesetzlich oder privat versichert. Bisher hat der Beamte nur theoretisch eine Wahl. Er darf sich zwar auch freiwillig gesetzlich versichern. Doch muss er dann den vollen Beitragssatz, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag, selbst tragen. Dazu haben die wenigsten Beamten Lust.

Die Stiftung hat für ihre Forderung keine ideologischen, sondern rein fiskalische Argumente. Einfacher ausgedrückt: Es geht um Steuergelder: Die gigantischen Ausgaben des Staates für die Beihilfe sind das eine Argument. Sie werden, auch weil in Zukunft immer mehr Beamte ins Pensionsalter kommen, in den kommenden Jahren massiv zunehmen. Nach einer Modellrechnung, die das IGES-Institut für die Bertelsmann-Stiftung angestellt hat, steigen sie von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 20,2 Milliarden Euro pro Jahr bis zum Jahr 2030. Die Lasten wären damit doppelt so hoch wie derzeit.

Im Bund steigen sie bis 2030 um 46 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro und in den Ländern um 83 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro. Es droht eine finanzielle Überforderung des Staates, über dem bereits die künftigen Pensionslasten schon wie ein Damoklesschwert hängen. Während Deutschland diese Pensionslasten jedoch nicht abschütteln kann, weil er nach der Verfassung verpflichtet ist, seine Beamten lebenslang zu „alimentieren“, könnte er die Beihilfe abschaffen.

Denn sie gehört nicht zu den durch die Verfassung geschützten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, so Thorsten Kingreen, Spezialist für öffentliches Recht an der Universität Regensburg. Allerdings müssten Bund, Länder und Kommunen bei einer Überführung der Beamten in die gesetzliche Versicherung den normalen Arbeitgeberbeitrag zahlen. Das aber wäre auf Dauer deutlich billiger als die Beihilfe.