Von der Leyen: „Ich bin hier um ihnen auch den Rücken zu stärken“

Die Hitze in Mali sei zwar eine Herausforderung für den Flugbetrieb, sagte Blum, aber derzeit seien die Temperaturen in der Regenzeit kein Problem für die Maschinen. Der Hubschrauber sei aus 500 Metern Höhe beim normalen Flug abgestürzt. Die Ursache müsse schnell erforscht werden, um wieder den Flugbetrieb aufnehmen zu können.

Von der Leyen sagte, sie wolle in Mali mit den Soldaten aber nicht nur über das Unglück, sondern auch über die Mission Minusma sprechen. „Ich bin hier um ihnen auch den Rücken zu stärken.“ Mali ist mittlerweile nach Afghanistan der zweitgrößte Einsatz der Bundeswehr. Mehr als 890 Soldaten der Bundeswehr sind in der ehemaligen Rebellenhochburg Gao stationiert.

Der UN-Einsatz sei entscheidend für die Stabilität in Afrika, habe aber auch Auswirkungen auf die Stabilität in Deutschland und Europa, sagte von der Leyen. „Es ist eine der wichtigsten, aber auch eine der gefährlichsten Missionen der Vereinten Nationen. Der deutsche Beitrag ist ein wichtiger Pfeiler, unverzichtbar.“

Der Norden des armen westafrikanischen Landes geriet 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen. Sie konnten erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt werden. Die UN-Mission soll nun zur Umsetzung eines Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen von 2015 beitragen. Deutschland stellt hochwertiges Gerät wie Drohnen und Hubschrauber samt Personal.

Nach dem Besuch im Camp will von der Leyen am Montag zahlreiche politische Gespräche in Niger unter anderem mit dem nigrischen Staatspräsidenten und dem Verteidigungsminister führen. Auch die französische Verteidigungsministerin Florence Parly will sie treffen.