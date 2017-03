 Treffen in Baden-Baden: G20-Dokument ist fast fertig

Baden-BadenDie G20-Länder haben bereits vor dem offiziellen Beginn des Treffens ihre Finanzminister und Notenbankchefs in Baden-Baden Einvernehmen in den meisten Themenfeldern erzielt. „Das Kommunique ist weithin klar“, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von einer Person, die mit der Erklärung vertraut ist. „Es gibt noch einen einzigen offenen Punkt, und der heißt Handel“, fügte die Person hinzu. Alle Länder seien interessiert, diesen Bereich zu behandeln. Allerdings sei offen, ob man sich auf eine einvernehmliche Formulierung einigen könne.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte in einem Reuters-Interviews in Betracht gezogen, den Handel völlig auszuklammern, sollte man sich dazu nicht verständigen. In den G20-Treffen der letzten Jahre war immer davon die Rede gewesen, dass man sich protektionistischer Schritte enthalten wolle. Die neue US-Regierung allerdings will ihre heimische Wirtschaft durch Importerschwernisse besser schützen und spricht vom Ziel eines fairen und ausgewogenen Handels.

Das Kommunique solcher Ministertreffen wird von Fachleuten vorbereitet. Es besteht aber immer die Möglichkeit, dass die Minister selbst einzelne Themen noch einmal zur Debatte stellen.