Einreiseverbote stoßen auf harsche Kritik

Auch der Autoindustrie, die Trump in den vergangenen Wochen immer wieder für ihre Investitionen in Mexiko attackiert hatte, stellt die Regierung in Aussicht, die Umweltauflagen zu lockern. Sehr zur Freude von GM-Chefin Mary Barra, die am Freitag im Weißen Haus neben ihm sitzt. Konzerne wie GM und JP Morgan Chase tun alles dafür, der neuen Regierung zu gefallen. Kritik? Fehlanzeige. Trump kann mit einem bösen Tweet einen Kursrutsch an der Börse auflösen, da erscheint es ratsam, sich gut mit dem neuen Machthaber zu stellen.

Doch immer mehr Unternehmen brechen ihr Schweigen, für sie ist der Honeymoon mit der neuen Regierung vorbei. Vor allem die Einreisesperren stoßen bei vielen Konzernen auf scharfe Ablehnung. Trump ist in den USA so umstritten, dass schon der Dialog mit ihm ein Risiko bedeutet. Disney-Chef Bob Iger fehlt am Freitag, angeblich gab es Terminschwierigkeiten. Uber-Chef Travis Kalanick hat entschieden, Trump Wirtschaftsrat ganz zu verlassen, zu toxisch ist der Präsident geworden.

Boykottaufrufe gegen Firmen, die sich auf Trump einlassen, zeigen Wirkung. Uber hat in den Tagen zuvor 200.000 Kunden verloren. Gegenwind bekommt auch Elon Musk zu spüren. Der als Wunderkind der US-Wirtschaft gefeierte Gründer von Erfolgsfirmen wie Tesla und Solar City will den Kontakt zum Weißen Haus nicht abreißen lassen – um im direkten Gespräch „Einwände gegen die Einreisesperren zum Ausdruck zu bringen“, wie er behauptet. Die Quittung gibt es von wütenden Kunden. Die Website Buzzfeed berichtet, dass erste Bestellungen von teuren Tesla-Autos storniert werden.

Am Freitagabend entscheidet ein Gericht in Seattle, die Umsetzung der Einreisesperren landesweit zu stoppen, offenbar wegen schwerer verfassungsrechtlicher Bedenken. Die Regierung veröffentlicht ein wütendes Statement. „Schandhaft“, nennt sie das Urteil und kündigt an, „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ in Revision zu gehen. Der Kampf um Trumps Abschottungspolitik hat gerade erst begonnen – und die amerikanischen Unternehmen müssen entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.