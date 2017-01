 Trumps umstrittenes Dekret: Auswärtiges Amt protestiert gegen Einreiseverbot

Demonstration nach Trump-Dekret für Einreisestopp Demonstranten sitzen auf dem Boden und halten ein Plakat mit der Aufschrift „Wir sind Amerika“ am Seattle-Tacoma International Airport in Seattle, um gegen das Dekret von Präsident Trump zu protestieren. (Foto: dpa)

BerlinDas Auswärtige Amt hat offiziell bei der US-Regierung gegen den von Präsident Donald Trump veranlassten Einreisestopp für Staatsbürger sieben muslimisch geprägter Länder protestiert. Der politische Direktor Andreas Michaelis sprach am Dienstag im Auswärtigen Amt mit dem Geschäftsträger der US-Botschaft in Berlin, bereits am Montag hatte Staatssekretär Markus Ederer mit dem amtierenden Leiter des US-Außenministeriums in Washington telefoniert.

„Beide haben die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu den neuen US-Einreisebestimmungen zum Ausdruck gebracht und darum gebeten, die offenen Fragen im Umgang mit deutschen Doppelstaatern schnellstmöglich in unserem Sinne zu klären“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Derzeit stellen die US-Konsulate in Deutschland auch deutschen Staatsbürgern, die einen zweiten Pass etwa des Irans oder Syriens haben, keine Visa aus.