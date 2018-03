Türkei Merkel bemüht sich bei Erdogan um Freilassung gefangener Griechen

Seite 2 von 2: Was Griechenland Hoffnung auf eine Freilassung macht

Am Dienstag berieten in Athen Tsipras und Verteidigungsminister Kammenos über „weitere Schritte“, wie ein Sprecher sagte. Aber viel tun kann die griechische Regierung nicht. Der Fall sei nun in den Händen der „unabhängigen türkischen Justiz“, heißt es in Ankara. Die nächste gerichtliche Anhörung der beiden Soldaten ist für den 30. März angesetzt.

In Athen hofft man aber, dass sie vielleicht vorgezogen wird und dass die Türkei noch vor dem Spitzentreffen mit der EU am nächsten Montag oder kurz danach die beiden Grenzsoldaten freilässt. Schließlich gehört Griechenland zu den wenigen EU-Staaten, die sich noch für einen Beitritt der Türkei stark machen. Dahinter steht die Hoffnung, den schwierigen Nachbarn mit einer engeren Einbindung „zähmen“ zu können.

Auch ohne die Affäre um die beiden Soldaten ist die Agenda des Gipfeltreffens, zu dem Kommissionschef Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und andere EU-Spitzenleute am 26. März in Varna mit Erdogan zusammenkommen wollen, kontrovers genug. Erdogan macht der EU schwere Vorwürfe, weil sie ihren Verpflichtungen aus dem vor zwei Jahren geschlossenen Flüchtlingspakt nicht nachkomme.

Die damals versprochene Visafreiheit lässt weiter auf sich warten. Erdogan kritisiert auch, dass die EU von zugesagten drei Milliarden Euro Finanzhilfe für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in der Türkei bisher erst 850 Millionen überwiesen habe. Er werde den Rest bei dem Treffen in Varna anmahnen, kündigte Erdogan an. Nach Darstellung der EU-Kommission sind allerdings die drei Milliarden bereits voll verplant. Bis Mitte Januar wurden nach Brüsseler Angaben schon 1,85 Milliarden ausgezahlt. Eine weitere Finanzspritze von drei Milliarden Euro hat die EU bereits in Aussicht gestellt.

Die Türkei erhofft sich von dem Gipfeltreffen vor allem neue Bewegung bei den bisher blockierten Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion, ein wichtiges Thema für die türkische Wirtschaft.

Das könnte aber am Einspruch Zyperns scheitern. Ankara hatte vergangenen Monat mit mehreren Kriegsschiffen ein Bohrschiff daran gehindert, vor der Küste des EU-Staats Zypern nach Erdgas zu suchen. Die Türkei, die seit 1974 den Norden der Insel besetzt hält, macht der Republik Zypern das Recht streitig, vor ihren Küsten nach Bodenschätzen zu suchen. Die zyprische Regierung will Verhandlungen über eine Vertiefung der Zollunion nur zustimmen, wenn Ankara die Seeblockade beendet.

Griechenland bemüht sich um eine Deeskalation. Denn Erdogan sitzt eindeutig am längeren Hebel, vor allem in der Flüchtlingspolitik. Bricht der Flüchtlingspakt zusammen, droht den griechischen Inseln ein Ansturm hunderttausender Migranten. Athen kann deshalb nicht daran gelegen sein, dass sich die Affäre um die beiden gefangenen Grenzsoldaten zu einer Krise auswächst.

Doch die Türkei tritt gegenüber den Nachbarn Zypern und Griechenland zunehmend aggressiv auf. In einer vertraulichen Sitzung eines Parlamentsausschusses äußerte der griechische Außenminister Kotzias jetzt die Befürchtung, Ankara werde einen „heißen Zwischenfall“ in der Ägäis provozieren, berichten Sitzungsteilnehmer.

Bereits im Februar gab es Spannungen: Die türkische Küstenwache rammte in der östlichen Ägäis ein griechisches Patrouillenboot – möglicherweise in der Absicht, es zu versenken. Und jetzt droht Erdogan wieder einmal, Flüchtlinge als Waffe einzusetzen. Aus dem osttürkischen Erzurum rief er den Griechen zu: „Wenn wir die Grenzen öffnen, werdet ihr kein Loch mehr finden, in dem ihr euch verkriechen könnt.“