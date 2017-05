Beim Thema Integration einig

Anfangs eher defensiv, fährt sie ihrem Gegner im Verlauf des Duells entschiedener in die Parade: „Dadurch, dass man es wiederholt, wird Unwahres nicht wahr, Herr Laschet!“ Die ursprünglich vorgesehene Redezeit von 90 Sekunden pro Antwort existiert bereits nach der ersten Frage nur noch auf dem Papier. Und Hannelore Kraft, einmal aus der Reserve gelockt, übernimmt kurzerhand den Job der beiden Moderatorinnen, tut sich damit aber keinen Gefallen.

Immer wieder wird sie laut, herrscht ihren Herausforderer an und fällt ihm ins Wort. Dann, wie als ob sie sich daran erinnert, dass sie sich zusammenreißen muss, lässt sie Laschet ausreden, macht sich zwischendurch Notizen und antwortet in einem ruhigeren Ton. Laschet, der zunächst noch unsicher wirkt, gewinnt nach der ersten Runde immer mehr an Souveränität. Dann fällt er zwar den Moderatorinnen ab und zu ins Wort, bei der Ministerpräsidentin zeigt sich der CDU-Vorsitzende dann aber doch etwas zurückhaltender.

Über weite Strecken ist die einstündige Sendung allerdings ein Disput unter Fachleuten. Ob beim Thema Infrastruktur, oder Unterrichtsausfall, spätestens beim Begriff Kita-Träger-Gesetz kann der Zuschauer nicht mehr folgen. Die Kontrahenten verlieren sich in den kleinsten Details. Dabei liegen beide inhaltlich nicht weit auseinander, versuchen aber künstlich eine Kontroverse aufzubauen, die es gar nicht gibt.

Nur beim Thema Integration sind sich beide ganz ungekünstelt einig. „Jeder, der sich hier einbringt, Steuern bezahlt und integriert, der ist für mich NRW“, sagt Kraft. „Stimmt“, entgegnet Laschet lächelnd. Einig sind sich beide auch, dass man mehr Lehrer, mehr Polizisten und Wahlfreiheit bei G8 und G9 bräuchte. Das Streitthema Inklusion wurde sowohl von den Moderatorinnen, als auch von den Kandidaten ausgespart.

Zu möglichen Koalitionen wollten sich die Politiker nicht eindeutig äußern. Tabu ist für beide die AfD. Kraft hofft auf ein Bündnis mit dem „Lieblingspartner“, den Grünen. Doch den aktuellen Meinungsumfragen zufolge hätte die regierende rot-grüne Koalition keine Mehrheit mehr. Deutlich ist nach sechzig Minuten allerdings auch, dass eine große Koalition mit diesen zwei Spitzenkandidaten auch in Nordrhein-Westfalen eine realistische Option wäre.

Schaut man auf die Redezeit, sind beide am Ende fast gleichauf. Nur ein paar Sekunden Vorsprung bleiben Hannelore Kraft. Ob sich das auch in den Wahlergebnissen widerspiegelt, wird sich am 14. Mai zeigen, wenn 13 Millionen Wahlberechtigte in NRW ihr Kreuzchen machen dürfen. Denn wie sagt Armin Laschet nach dem überraschenden CDU-Sieg im Saarland immer wieder gerne: „Stimmungen sind noch lange keine Stimmen.“

Am Donnerstag treffen die beiden Kandidaten in einem nächsten TV-Duell erneut aufeinander. Dann allerdings zusammen mit den Spitzenkandidaten der anderen Parteien: Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner (FDP), Michele Marsching (Piraten), Marcus Pretzell (AfD) und Özlem Alev Demirel (Linke).