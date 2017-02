Überholt : Union laut Umfrage wieder vor SPD

Datum: 21.02.2017 03:26 Uhr

Der Schulz-Effekt hielt offenbar nur kurz an, die Sozialdemokraten verlieren wieder an Zustimmung in der Bevölkerung: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde die Union laut einer neuen Umfrage wieder vor der SPD liegen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Merkel/Seehofer Die Union dürfte sich über die jüngste Insa-Umfrage freuen: Die Sozialdemokraten fallen nach nur zwei Wochen wieder hinter CDU/CSU zurück. (Foto: Reuters) BerlinDer „Schulz-Effekt“ für die SPD lässt offenbar nach: Nach einer Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung (Dienstag) kämen die Sozialdemokraten auf 30 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das sei ein Punkt weniger als in der Vorwoche. Damit fallen die Sozialdemokraten in den Insa-Umfragen nach zwei Wochen wieder hinter CDU/CSU zurück. Die Union gewinnt demnach 1,5 Punkte auf 31,5 Prozent hinzu. Seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten hatte die SPD in allen Umfragen deutlich zugelegt. Linke (9,5 Prozent) und Grüne (6,5 Prozent) verlieren der jüngsten Insa-Umfrage zufolge je einen halben Punkt, wie „Bild“ berichtete. Die AfD muss einen Prozentpunkt auf elf Prozent abgeben. Einen halben Punkt zulegen kann die FDP auf 5,5 Prozent.