Übernahmen aus dem Ausland : Berlin will beim Firmenverkauf ein Wörtchen mitreden

Datum: 12.07.2017 02:29 Uhr

Update: 12.07.2017, 02:55 Uhr

Gefährden internationale Fusionen die öffentliche Ordnung in Deutschland? Berlin will offenbar den Firmenverkauf in Länder außerhalb der EU verhindern – sofern dieser ein bestimmte Kriterium erfüllt.