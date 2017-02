Swatch Der Uhrenhersteller aus der Schweiz hofft für 2017 auf ein gesundes Wachstum. (Foto: Reuters)

ZürichDer Uhrenhersteller Swatch hofft nach zwei Jahren mit sinkenden Umsätzen und einbrechenden Gewinnen auf eine Trendwende. Im November, Dezember und Januar hätten die Erlöse im Uhren- und Schmuckgeschäft wieder angezogen und die operative Rendite habe sich „substanziell“ verbessert. „In Anbetracht der positiven Entwicklung der letzten drei Monate verspricht 2017 ein Jahr mit gesundem Wachstum zu werden“, erklärte der Weltmarktführer am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr hatte dem Konzern, der neben den bekannten Plastikuhren auch Nobelmarken wie Blancpain, Omega oder Glashütte führt, das Ausbleiben von Touristen in Europa zu schaffen gemacht: Wegen der Terroranschläge hatten viele Reisende einen Bogen um die europäischen Innenstädte gemacht, die mit ihren glitzernden Uhren- und Schmuckläden stets kauffreudige Kundschaft aus aller Welt anlocken.

Wegen der Flaute sackte der Umsatz 2016 um gut ein Zehntel auf 7,6 Milliarden Franken ab. Der Gewinn brach um knapp die Hälfte auf 593 Millionen Franken ein. Das ist deutlich weniger, als von Analysten erwartet. Die Aktionäre sollen daher eine um zehn Prozent geringere Dividende von 6,75 Franken je Inhaberaktie und 1,35 Franken je Namenaktie erhalten.

Anlegern gefielen die Neuigkeiten nicht: Die Swatch-Aktie sackte 3,2 Prozent ab. Die unerwartet schlechte Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die vage Prognose dürften die Titel kurzfristig belasten, erklärten die Citi-Analysten.

Neben den Terroranschlägen sorgten auch neue Einreisebestimmungen aus China und die Sanktionen gegen Russland für Einbußen: Beides hielt Touristen von Reisen nach Europa ab. Lichtblicke gibt es jedoch im wichtigen Markt Festlandchina: Dort sei die Nachfrage in den vergangenen Monaten um mehr als 20 Prozent gestiegen. Auch in Hong Kong habe sich die Situation zuletzt normalisiert. Die von Swatch lang erhoffte Trendwende spiegle sich auch in der Entwicklung des zweiten Halbjahres, in dem sich die operative Rendite im Vergleich zum ersten Halbjahr um zwei Prozentpunkte verbessert habe, erklärte Swatch.

Die Schweizer fertigen nicht nur für die eigenen Marken, sondern beliefern auch die Konkurrenz mit Uhrwerken. Doch auch die kämpft mit der einbrechenden Nachfrage und hatte zuletzt deutlich weniger bestellt. Dennoch hatte Swatch nicht wie andere Hersteller in großem Stil seine Belegschaft reduziert. Die Verringerung der Belegschaft um 600 auf 35.700 Beschäftigte sei ausschließlich auf normale Fluktuation zurückzuführen, erklärte Swatch. Die Firma hofft, mit einem größeren Personalstand bei einer wieder anziehenden Nachfrage schnell reagieren und profitieren zu können. Bereits 2017 werde sich die Situation in der Produktion bessern, gab sich Swatch zuversichtlich.

Doch die Strategie des Konzerns stößt auch auf Kritik, etwa bei den Analysten von Bernstein: Zwar erwarten auch sie eine weitere Erholung der Industrie. Diese werde aber nicht ausreichen, um die Entscheidung von Swatch zu rechtfertigen, die Kapazitäten nicht zu reduzieren. „Wir sehen eine Entkoppelung zwischen dieser Strategie und der derzeit geringeren Nachfrage in der Uhrenindustrie“, erklärten sie.