 Umfrage: Klare Mehrheit für Rückzug Seehofers

Unter Beschuss Seit der Wahl wächst der Druck auf Horst Seehofer. Erst vergangene Woche forderte die Junge Union Bayern offiziell seinen Rücktritt. (Foto: dpa)

DüsseldorfEine Mehrheit der Deutschen plädiert für einen Rückzug von CSU-Chef Horst Seehofer aus der Politik. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des ARD-Deutschlandtrends vertraten 62 Prozent der Befragten die Ansicht, dass sich Seehofer nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen von seinen Ämtern zurückziehen sollte. Bei den Befragten in Bayern sind ebenfalls 62 Prozent dieser Auffassung.

56 Prozent der Bürger gaben an, dass die CSU ihrer Meinung nach unverhältnismäßig viel Macht in der Union hat. Dieser Anteil hat sich während der Sondierungsverhandlungen in den vergangenen Wochen um sieben Prozentpunkte erhöht. Bei den Unions-Anhängern sagen 49 Prozent, dass die CSU zu viel Macht in der Union habe. Befragt wurden 1005 Bürger am Montag und Dienstag dieser Woche.