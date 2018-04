Umfrage Mehrheit der Deutschen ist gegen Beteiligung an Syrien-Angriff

Fast 90 Prozent der Befragten sprechen sich in einer Umfrage gegen eine Beteiligung Deutschlands am Syrien-Einsatz aus.

Die Bundesregierung steht hinter dem Militäreinsatz der westlichen Verbündeten. Eine Beteiligung Deutschlands lehnt sie ab – genau wie die Bevölkerung. (Foto: dpa) Konflikt in Syrien

BerlinEine deutliche Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge eine Beteiligung an einem Militäreinsatz gegen Syrien ab. Dem Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid zufolge liegt der Anteil der Gegner bei 86 Prozent und der der Befürworter bei zehn Prozent, wie das Magazin „Focus“ am Freitag vorab berichtete. Die Umfrage unter 1006 Personen fand demnach am Dienstag und Mittwoch statt.

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten am Samstag zuvor Ziele in Syrien angegriffen und dies mit einem mutmaßlich Chemiewaffen-Angriff auf ein Rebellengebiet begründet.

Deutschland hatte sich nicht beteiligt. Die Bundesregierung hatte sich aber hinter den Einsatz gestellt. Der Luftschlag sei erforderlich und angemessen gewesen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.