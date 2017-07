 Umfrage: Unionswähler wollen Guttenberg zurück

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Karl-Theodor zu Guttenberg Der einstige Verteidigungsminister ist bei vielen Wählern weiterhin beliebt. (Foto: dpa)

MünchenMehr als zwei Drittel der Wähler von CDU und CSU (64,6 Prozent) wünschen sich eine Rückkehr von Karl-Theodor zu Guttenberg in die Bundespolitik. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Mittwoch). 19,4 Prozent der Unionsanhänger sind gegen eine Neuauflage der bundespolitischen Karriere des ehemaligen Verteidigungsministers mit CSU-Parteibuch.

Auch über alle Parteigrenzen hinweg sprechen sich immerhin 45,8 Prozent der Befragten für Guttenbergs Rückkehr aus. 36,5 Prozent stimmten hier mit Nein, die übrigen Befragten hatten dazu keine Meinung oder machten keine Angaben.

Dabei ist die für Guttenberg verhängnisvolle Plagiatsaffäre nicht vergessen: Knapp neun von zehn Befragten (87,6 Prozent) erinnern sich noch an die teils abgeschriebene Doktorarbeit des Adligen aus Bayern.

So sehr die Deutschen mehrheitlich (61,7 Prozent) der Meinung sind, dass in der Bundesrepublik charismatische Politiker wie Guttenberg fehlen, sieht nur etwa ein Drittel (36,3 Prozent) ihn auch nach der Bundestagswahl in einem neuen Ministeramt. 47,5 Prozent sind dagegen.

Auf Wunsch von CSU-Chef Horst Seehofer engagiert sich Guttenberg für die CSU im Bundestagswahlkampf. Dazu will der 45-Jährige Termine in Bayern wahr- und auch an Talkshows teilnehmen. Eigene politische Ambitionen weist Guttenberg bislang jedoch von sich.