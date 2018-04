Umfrage zur Bayernwahl CSU kommt unter Söder absoluter Mehrheit wieder näher

Bayerns neuer Ministerpräsident beschert der CSU ein Umfragehoch. Andere Parteien würden den Einzug in den Landtag momentan jedoch nicht schaffen.

Der neue bayrische Ministerpräsident beschert seiner Partei in einer Umfrage Aufwind. (Foto: dpa) Markus Söder

BerlinDie CSU kommt einer Umfrage zufolge unter Markus Söder der absoluten Mehrheit wieder näher. Drei Wochen nach der Vereidigung Söders als Ministerpräsident legte die Partei um 3,1 Punkte auf 44,5 Prozent zu, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ hervorgeht.

Zweitstärkste Partei sei die SPD mit 14,8 Prozent, vor der AfD mit 11,9 und den Grünen mit 11,3 Prozent. Die Freien Wähler kämen mit 6,4 Prozent ebenfalls in den Landtag. Zusammen kämen die Oppositionsparteien damit auf 44,4 Prozent. Die FDP (4,2 Prozent) und die Linke (2,8 Prozent) verfehlten dagegen den Einzug in das bayerische Parlament. An der Umfrage beteiligten sich 5048 Teilnehmer aus Bayern.