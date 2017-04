 Umfrage zur Bundestagswahl: Vorsprung von Union auf SPD wird wieder größer

So lange wie die Union war in der Geschichte der Bundesrepublik noch keine Partei an der Macht. CDU/CSU regieren mit Unterbrechung rund 45 Jahre. Ein besonders kurzes Gastspiel im Bundestag hatte hingegen die Freie Volkspartei (FVP). Sie war 1956/1966 rund ein Jahr an der Macht. Die FVP war entstanden, nachdem FDP-Abgeordnete der Partei den Rücken gekehrt und daraufhin ihre eigene Partei gegründet hatten.