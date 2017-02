„Ich brenne auf den Wahlkampf“

Folgt man dem jüngsten ZDF-Politbarometer, haben die Grünen zumindest in Nordrhein-Westfalen erheblichen Nachbesserungsbedarf. Die Forschungsgruppe Wahlen stellte in ihrer Untersuchung fest, dass nur sieben Prozent der Wähler den Grünen zutrauen, mit der Flüchtlingskrise richtig umzugehen. Der Zuzug Hunderttausender Asylbewerber führt jedoch die Rangliste der wichtigsten Probleme in NRW mit 32 Prozent an. Auf den Gebieten der Wirtschaft und der Kriminalitätsbekämpfung glaubt nur jeweils ein Prozent der Befragten, die Grünen seien kompetent. Wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht, vertrauen nur zwei Prozent auf ihren Sachverstand. Zwar wurden nur Wähler in NRW befragt, aber bundesweit dürften die Ergebnisse nicht grundsätzlich anders ausfallen.

Özdemir gibt sich unverdrossen. „Verlassen Sie sich drauf. Ich brenne auf den Wahlkampf“, sagte er dem „Südkurier“. „Wir haben noch einiges im Köcher.“ Was genau, verriet er nicht. Kellner hofft wie viele Parteifreunde, dass die Grünen zulegen, wenn sich der Wirbel um Schulz legt. Für die nächsten Tage und Wochen geht er jedoch davon aus, dass die Debatte über die Kanzlerfrage zwischen Schulz und Angela Merkel weiter die Öffentlichkeit dominieren wird.

„Das ist Ansporn für uns, jenseits des Duells vorzukommen“, sagt Kellner und kündigte an: „Wir werden klarer und emotionaler sein, um aufzutauchen.“ Eines soll dabei vermieden werden: Auch wenn der designierte SPD-Kanzlerkandidat die Grünen in Bedrängnis gebracht hat, angegriffen werden soll er zumindest zunächst nicht. „Schulz ist nicht der Hauptgegner der Grünen.“

Der erfolgreichste Grünen-Wahlkämpfer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, hat offenbar auch kein Patentrezept gegen die Flaute und empfiehlt, auf den Markenkern Umweltschutz zu setzen. Seinen Parteifreunden sprach er am Wochenende in der „Frankfurter Rundschau“ Mut zu: „Dass die Umfragewerte im Moment nicht so gut sind, heißt auf der anderen Seite, dass sie nur noch besser werden können.“