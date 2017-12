Der Kampf gegen den Diesel

Im Gebäudebereich wird aus Sicht der DUH ein erhebliches Potenzial zur Einsparung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 verschenkt. Es mangele an gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer Förderpolitik für einen sozialverträglichen Klimaschutz im Gebäudebereich. Zudem sei die Energiewende bislang vor allem eine Stromwende. Daher müssten mehr erneuerbare Energien im Wärmebereich zum Einsatz kommen.

In der Luftreinhaltepolitik hat die Bundesregierung nach Ansicht der DUH versagt und sich zu Recht mehrere Vertragsverletzungsverfahren der EU eingefangen. 2018, so die Ankündigung der DUH, werde man Diesel-Fahrverbote in bis zu 90 Städten durchsetzen. Eine Grundsatzentscheidung hierzu fällt das Bundesverwaltungsgericht Leipzig am 22. Februar. In Dutzenden deutschen Kommunen werden vor allem die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide regelmäßig überschritten. Um gegenzusteuern, fiel Ende November bei einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit betroffenen Bürgermeistern der Startschuss für konkrete Projekte für bessere Luft in den Städten. Dazu wurde ein Fonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt. Ein Viertel davon soll die Autobranche übernehmen.

Für ihren Kampf gegen Diesel-Stickoxide erhalten 60 Städte bereits Geld vom Bund. Entsprechende Förderbescheide über insgesamt rund zwölf Millionen Euro hatte der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) kurz vor Weihnachten in Berlin ausgegeben. Das Geld soll unter anderem in Elektrobusse investiert werden sowie zusätzliche Ladestellen für Elektroautos, den Bau von Radwegen und digitale Leitsysteme zur Vermeidung von Staus.

Die langsame Regierungsbildung sehen die Verbände durchweg mit Sorge. Einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen hätten Umweltschützer etwas abgewinnen können, weil die Grünen das Thema Umweltschutz gepuscht hätten, auch wenn sie von den Liberalen in einem allzu forschen Auftreten gebremst worden wären. Von einer Großen Koalition versprechen sie sich mäßig viel.

Selbst Barbara Hendricks, seit Ende 2013 Bundesumweltministerin, forderte jüngst mehr Engagement von ihren Genossen in Umwelt- und Klimafragen. Ob sie damit erfolgreich sein wird, ist fraglich. Ihr Parteikollege, Außenminister Sigmar Gabriel, trat mit seiner im „Spiegel“ geäußerten Erkenntnis, „dass Umwelt- und Klimaschutz uns manchmal wichtiger als der Erhalt unserer Industriearbeitsplätze“ gewesen seien, bereits wieder auf die Bremse. Dabei bezweifelt auch Hendricks keinesfalls die Bedeutung der Industrie in Deutschland. Sie warnt allerdings davor, die Gefährlichkeit des Klimawandels auch für die deutsche Wirtschaft zu unterschätzen.

SPD-Chef Martin Schulz bekannte sich zu den deutschen Klimazielen für 2020 und positionierte sich damit auch gegen die Verstromung von Braunkohle. Allerdings dürfe der Kohleausstieg nicht auf der Kosten der Versorgungssicherheit oder der Beschäftigten gehen, sagte er. Es müsse ein Ende damit haben, dass Umweltschutz gegen Industriepolitik ausgespielt werde.

Das Klimaziel sieht vor, den CO2-Ausstoß bis 2040 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Ohne kräftiges Gegensteuern wird die Bundesregierung das Ziel aber nicht erreichen können. Die Gespräche zwischen Union und SPD werden sich deshalb auch darum drehen, welche Maßnahmen eine künftige Regierung ergreift, um das Klimaziel zu sichern und wie engagiert ein Ausstieg aus der Braunkohleverstromung angegangen wird.

Auch um die künftige Agrarpolitik wird gerungen werden. Die deutsche Bevölkerung, das ergab jüngst eine repräsentative Onlineumfrage der Forschungsgruppe Civey im Auftrag von Greenpeace, erhofft sich jedenfalls mehrheitlich einen höheren Stellenwert des Klimaschutzes. Es werde für die internationale und nationale Glaubwürdigkeit immer wichtiger, angekündigte Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, mahnt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). „Das sollten auch die zukünftigen Regierungspartner in Deutschland nicht aus den Augen verlieren.“

„Wir müssen uns über das Ausmaß der vor uns liegenden Herausforderung bewusst sein“, sagte Hendricks kurz vor Weihnachten auf dem Global Landscape Forum in Bonn, auf dem es unter anderem um die Landschaftsrenaturierung weltweit ging. „Nur weil sich die internationale Gemeinschaft zum Beispiel auf der Pariser Klimakonferenz auf das Zwei-Grad-Ziel geeinigt hat, heißt das noch nicht, dass jetzt alle an einem Strang ziehen“, prophezeite Hendricks auch für die jährlichen Klimaverhandlungen, die 2018 in Polen stattfinden werden. Man werde auch in Zukunft um Formulierungen ringen. Vor zwei Jahren, im Dezember 2015, war in Paris das Weltklimaabkommen verabschiedet worden. Es sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im vorindustriellen Vergleich zu begrenzen. Derzeit befindet sich die Welt eher auf einem Drei-Grad-Kurs.