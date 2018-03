 Ungleichgewicht im Welthandel: Merkel verteidigt deutschen Handelsüberschuss

US-Präsident Trump kritisiert das globale Ungleichgewicht im Welthandel. Kanzlerin Merkel verteidigt hingegen den deutschen Exportüberschuss.

„In den Handelsüberschüssen zeigt sich auch, dass wir gefragte Produkte haben“, so die Bundeskanzlerin. (Foto: AP) Angela Merkel

BerlinIn der von US-Präsident Donald Trump befeuerten Debatte über globale Ungleichgewichte im Welthandel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den hohen deutschen Exportüberschuss verteidigt. Merkel sagte am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, tendenziell sinke der Überschuss zurzeit, auch weil eigentlich der Binnenkonsum der Wachstumstreiber sei. „Wir haben allerdings eine Reihe von Faktoren, auf die haben wir gar keinen Einfluss“, sagte die Kanzlerin: „Wenn es zum Beispiel um Wechselkurse geht, wenn es zum Beispiel um Ölpreise geht, dann sind das Dinge, auf die können wir keinen Einfluss nehmen.“

Die Kanzlerin sagte: „Und natürlich zeigt sich in den Handelsüberschüssen auch, dass wir gefragte Produkte haben.“ Sie fügte hinzu: „Und das wollen wir natürlich auch in Zukunft haben.“ Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am Sonntag in die USA reisen, um mit der US-Regierung über Ausnahmen von den geplanten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium zu verhandeln. Auch die EU sucht derzeit das Gespräch mit den USA.