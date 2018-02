Union und SPD Bahn soll lieber Fahrgastzahlen als den Gewinn maximieren

Schluss mit den Börsenplänen: Union und SPD haben sich darauf verständigt, die Deutsche Bahn wieder an die Kandare zu nehmen.

Für den Konzern würde mit einer neuen Großen Koalition eine neue Zeitrechnung beginnen. (Foto: dpa) Deutsche Bahn

BerlinPunkt 14 Uhr stand am Donnerstag der Plan von Union und SPD für die künftige Verkehrspolitik. Mehr Geld wollen die Koalitionäre in die Verkehrswege investieren, neue Mobilitätsplattformen fördern und auch das autonome Fahren. Aber es geht auch und vor allem um die Zukunft der Deutschen Bahn: Diese soll künftig nicht mehr allein der Vorstand des als Aktiengesellschaft organisierten Staatsunternehmen gestalten.

„Pünktlichkeit, guter Service und hohe Qualität müssen das Markenzeichen der Eisenbahnen in Deutschland sein“, steht gleich zu Beginn des Bahnkapitels im Ergebnispapier für den Koalitionsvertrag. Die Bahn hat ihre Pünktlichkeitsziel von 80 Prozent im Fernverkehr vergangenes Jahr klar verfehlt.

Und auch sonst ist sie das Sorgenkind der Politik. Offiziell weist die Bahn Milliardengewinne aus, dagegen verweisen Kenner darauf, dass die „Substanz des Systems Bahn angegriffen“ ist – obwohl der Bund jedes Jahr Milliarden für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes bereitstellt und das Unternehmen bei der Privatisierung 1994 entschuldet hatte. Heute stehen wieder mehr als 18 Milliarden Euro in der Bilanz.

Ab diesem Jahr soll alles anders werden – und die Bahn endlich wieder nach der Pfeife des Bundes tanzen: „Für uns steht als Eigentümer der Deutschen Bahn AG nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung der Verkehre auf der Schiene im Vordergrund“, heißt es in dem Beschlusspapier, das dem Handelsblatt vorliegt.

Damit würde eine mögliche Große Koalition auch die einstigen Börsengangpläne aus der Ära von Hartmut Mehdorn beerdigen. Er hatte die Bahn zehn Jahre lang von 1999 bis 2009 versucht, für einen Börsengang aufzuhübschen und auf Effizienz zu trimmen. Dazu gehörte für ihn ein wirtschaftliches Schienennetz und eine optimierte Konzernstruktur.

Der Konzern soll zwar in seiner jetzigen Form erhalten bleiben. Aber ansonsten gilt eine neue Zeitrechnung. „Das Schienennetz und die Stationen sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge“, stellen die potentiellen Koalitionäre klar. Deshalb soll der „Bund frei von Gewinninteressen privater Dritter“ selbst entscheiden, „an welcher Stelle des Netzes in den Erhalt und Ausbau der Schieneninfrastruktur investiert wird“.

Ziel der potentiellen Koalition ist es, „dass deutlich mehr Städte ab 50.000 Einwohner und alle ab 100.000 Euro bis 2030 an den Schienenpersonenfernverkehr angebunden werden.“ Auch sollen mit einem Förderprogramm 1000 Bahnhöfe, vorwiegend im ländlichen Raum, saniert werden. Darüber hinaus, so heißt es in dem Dokument, sei es die Politik, die einen „optimierten Zielfahrplan“ in Zukunft festlege und nicht mehr die Bahn. „Der weitere Ausbau der Infrastruktur muss sich am gewünschten Fahrplan ausrichten“, heißt es in dem Abschlusspapier.

Das sind Deutschlands beliebteste Bahnhöfe Stimmungsbild 1 von 11 Rund 4,4 Milliarden Personen beförderte die Deutsche Bahn im Jahr 2016. Die Ausstattung und Atmosphäre der Bahnhöfe ist hierbei entscheidend für den Komfort der Reisenden. Das Verbraucherportal „Netzsieger“ hat sich mittels 7000 Google-Rezensionen ein Bild von den Bahnhöfen der 30 einwohnerstärksten Städte Deutschlands gemacht. Insgesamt schnitten die Stationen mit durchschnittlich 3,8 Sternen gut ab. Platz 30: Wuppertal 2 von 11 Nach den Osterferien ist der Hauptbahnhof der NRW-Großstadt auch die gesamten Sommerferien komplett vom Netz der Bahn abgekoppelt. Das dürfte ein Grund für die schlechten Bewertungen der Station sein, die sonst täglich von 40.000 Reisenden genutzt wird. 81 Google-Nutzer vergaben eine durchschnittliche Bewertung von 2,6 Sternen. Platz 10: Bremen 3 von 11 Seit 1847 ist Bremen ans Schienennetz angeschlossen. Heute passieren 120.000 Reisende pro Tag den Hauptbahnhof der Hansestadt. Die durchschnittliche Google-Rezension beläuft sich auf 4 von 5 möglichen Punkten – Platz 10 im Ranking. Platz 9: Hannover 4 von 11 Der Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt wird täglich von 260.000 Reisenden frequentiert und erzielte bei 140 Bewertern durchschnittlich 4,1 Sterne. Im zweiten Weltkrieg wurde das Bahnhofsgebäude weitgehend zerstört, ab 1948 jedoch innerhalb der erhaltenen Grundfesten neu aufgebaut. Platz 8 und 7: Bochum und Frankfurt am Main 5 von 11 Der 1955 neu errichtete Bochumer Hauptbahnhof erzielte bei Google unter 32 Reisenden eine durchschnittliche Bewertung von 4,1. Punktemäßig gleichauf liegt der Frankfurter Hauptbahnhof (Bild). 633 Reisende haben den Bahnhof der Finanzmetropole rezensiert. Platz 6: München 6 von 11 Der Münchner Hauptbahnhof stemmt wie auch der Frankfurter Hauptbahnhof ein tägliches Reiseaufkommen von 450.000 Personen. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,2 Sternen unter 453 Nutzern belegt der 1960 fertiggestellte Bahnhof den 6. Platz. Platz 5: Kiel 7 von 11 Den Hauptbahnhof der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt nutzen pro Tag gut 25.000 Menschen. Direkt an der Kieler Förde gelegen, sind auch Anschlussfähren nach Oslo und Göteborg schnell zu erreichen. Dieser Komfort ist den Reisenden durchschnittlich 4,4 Sterne wert.

Um sich den Einfluss auch wirklich zu sichern, will eine Große Koalition der Bahn nicht nur Ziele vorgeben, sondern diese auch verankern. Dazu sollen in den Satzungen der DB Netz AG, der DB Station&Service AG sowie des Gesamtkonzerns „volkswirtschaftliche Ziele wie die Steigerung des Marktanteils der Schiene“ festgeschrieben und „die Vorstände der Unternehmen auf die Erfüllung der Ziele“ verpflichtet werden.

Und nicht nur das: Zugleich soll die Fachabteilung im Verkehrsministerium „strukturell und personell“ gestärkt werden und ebenso nachgeordnete Behörden wie das Eisenbahnbundesamt. Auch soll es erstmals „einen hochrangigen Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr“ geben.

Gemeinsam mit der Wirtschaft will eine Große Koalition einen „Schienenpakt“ schließen und dafür sorgen, dass sich die Zahl der Kunden bis 2030 verdoppelt. Die Koalition plant dazu die Bahn von Kosten zu entlasten und die Trassenpreise weiter senken. Der Bund will zudem mit einer neuen Finanzierungsvereinbarung künftig vor allem an den Stellen investieren, mit denen die „Netzverfügbarkeit“ steigt, also mehr Verkehr fließen kann. 2016 verzeichnete die Bahn 139 Millionen Kunden im Fernverkehr.