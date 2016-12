 Unterstützung von Clinton-Wahlkampf: Umweltministerium wehrt sich gegen AfD-Behauptungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unterlegene Präsidentschaftskandidatin Clinton Wie das Gericht feststellte, hat das Umweltministerium nicht den Wahlkampf Clintons unterstützt, sondern ein Klimaprojekt in Afrika der Clinton-Foundation. (Foto: dpa)

BerlinDie AfD darf nicht mehr behaupten, das Bundesumweltministerium habe mit Steuergeldern den Wahlkampf der US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton unterstützt. Die Partei und ihr Vorstandsmitglied Georg Pazderski unterwarfen sich einer Unterlassungsforderung des Bundesumweltministeriums und löschten einen entsprechenden Text von der Internetseite der AfD, wie das Haus von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag mitteilte. Noch sei offen, ob die AfD als presserechtlich Verantwortliche auch der Aufforderung nachkomme, die falsche Behauptung richtigzustellen.

Dem Ministerium zufolge veröffentlichte Pazderski Ende November eine Presseerklärung mit dem Titel „Bundesregierung sponsert Clinton-Wahlkampf – Hendricks handelt instinktlos“. Darin sei dem Umweltministerium vorgeworfen worden, „mehrere Millionen Steuergelder in den Clinton-Wahlkampf gesteckt“ zu haben. Dies sei eine „frei erfundene Behauptung“, erklärte das Ministerium.

Hintergrund ist demnach, dass das Umweltministerium im Rahmen seiner Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) ein Projekt in Afrika gefördert hat, das von der Clinton-Foundation durchgeführt wird. An einem weiteren IKI-Projekt sei die Foundation als Partnerin der zwischenstaatlichen Internationalen Naturschutz-Union (IUCN) beteiligt. „Die Förderentscheidung für beide Projekte wurde bereits 2013 getroffen, lange vor Beginn des Wahlkampfes in den USA“, erläuterte das Ministerium.