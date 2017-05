Wen von der Leyens Entschuldigung umdenken ließ

Ursula von der Leyen Die Verteidigungsministerin musste sich im Verteidigungsausschuss deutliche Kritik gefallen lassen. (Foto: dpa)

Der Oberleutnant Franco A. hatte offenbar zusammen mit einem Kameraden am Standort Illkirch große Menge Munition beiseite geschafft, die Ermittler des BKA bei einem ebenfalls mit A. befreundeten Studenten sicherstellten. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft, der Generalbundesanwalt ermittelt. Bei ihnen fand sich auch eine Liste mit Politikern, auf die sie vermutlich Anschläge verüben wollten: Die Namen von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und Justizminister Heiko Maas stehen auf dieser Liste.

Die Schuld wollten die Rechtsextremisten offenbar Flüchtlingen unterschieben: Franco A. führte seit Monaten eine Zweitexistenz als angeblich syrischer Flüchtling David Benjamin. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte ihm seine Legende, er werde in Damaskus politisch verfolgt, geglaubt und ihn nicht als Deutschen erkannt.

In die Kritik geraten war von der Leyen zuerst Anfang Mai, weil sie in einem Interview der gesamten Bundeswehr ein „Haltungsproblem“ vorgeworfen hatte. Bei einem Treffen mit 100 Generälen am Donnerstag entschuldigte sie sich dafür; seither betont sie, dass sie keineswegs die gesamte Truppe kritisieren wollte. André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, der das TV-Interview zunächst hart kritisiert hatte, stellte sich nach der Entschuldigung wieder an die Seite von der Leyens. „Es war immer der Disziplinarvorgesetzte, der nicht richtig gehandelt hat“, sagte er mit Blick auf Franco A. sowie frühere Fälle von Schikanen und sexuellen Übergriffen an anderen Bundeswehrstandorten. „Das müssen wir ändern. Das sehen wir alle so“, sagte Wüstner am Dienstagabend im Sender Phoenix.

Trotz der Affäre hält auch die Mehrheit der Bundesbürger die Bundeswehr nicht für ein Sammelbecken von Rechtsextremisten. In einer Forsa-Umfrage für den „Stern“ sagten 72 Prozent der Befragten, sie hätten keine Zweifel an der demokratischen Gesinnung ihrer Berufsarmee. Für einen Rücktritt der Ministerin waren 24 Prozent der Befragten, 68 Prozent wollen sie weiter im Amt sehen. In einer Online-Umfrage von Yougov sah demgegenüber jeder Zweite eine Mitschuld von der Leyens an der Bundeswehraffäre um Franco A., 45 Prozent glaubten in dieser Befragung, dass die Bundeswehr ein Problem mit Rechtsextremen habe.