Urteil in Kassel : Keine geringeren Rentenbeiträge für Eltern

Datum: 20.07.2017 16:57 Uhr

Im Fall zweier klagender Elternpaare ist das Bundessozialgericht in Kassel am Donnerstag zu einem Urteil gekommen. Die Kindererziehung rechtfertige demnach keine niedrigen Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung.