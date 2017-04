 Verdächtiges Gepäckstück: Herrenloser Koffer legt Berlin Tegel lahm

Flughafen Berlin Tegel Wegen eines verdächtigen Koffers ist der Flugverkehr an dem Hauptstadtflughafen bis auf weiteres eingestellt worden. (Foto: dpa)

BerlinWegen eines verdächtigen Koffers ist am Berliner Flughafen Tegel am Samstagmittag der Flugverkehr eingestellt worden. Ankommende Flüge würden umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Am Terminal B sei am Samstagvormittag ein herrenloser Koffer entdeckt worden. Mittlerweile teilten die Flughafen-Betreiber und die Bundespolizei per Twitter mit, dass der Flugverkehr wieder aufgenommen werde.

Die Absperrungen am Flughafen #TXL wurden aufgehoben. Es kann noch zu Verspätungen kommen. — Bundespolizei B (@bpol_b) 29. April 2017

Spezialisten des Landeskriminalamtes waren der Polizei zufolge ausgerückt, um das Gepäckstück zu untersuchen. Das Terminal wurde geräumt und abgesperrt.

Auch der öffentliche Nahverkehr war beeinträchtigt. Ankommende Flüge würden auf andere Flughäfen in Norddeutschland umgeleitet, sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft. Auch der Berliner Airport Schönefeld habe noch freie Kapazitäten.