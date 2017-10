 Verdi-Chef: Bsirske will „Kampfansage“ der AfD annehmen

Frank Bsirske „Wie kann man so bekloppt sein, darüber nachzudenken, die Rentenversicherung zu privatisieren?“ (Foto: dpa)

BerlinVerdi-Chef Frank Bsirske ruft zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der AfD auf. „Mit der AfD müssen wir uns inhaltlich auseinandersetzen und deutlich machen, wofür diese Partei steht, etwa in Fragen der Renten- und Sozialversicherung“, sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Da sind Leute unterwegs, die prüfen wollen, ob man die Sozialversicherungen nicht komplett privatisieren sollte.“ Seit Gründung der Rentenversicherung habe es nur einen Monat gegeben, in dem die Renten nicht ausgezahlt worden seien – im Mai 1945. „Wie kann man so bekloppt sein, darüber nachzudenken, die Rentenversicherung zu privatisieren?“

Bsirske rief die Äußerung von Parteichef Jörg Meuthen in Erinnerung, die AfD wolle dafür sorgen, dass das ganze „links-rot-grün verseuchte 68er-Deutschland“ wegkomme. „Das ist eine Kampfansage.“ 1968 stehe für Frauenemanzipation, Gleichstellung, Öffnung der Gesellschaft, kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Nationalgeschichte. „Ich will nicht dahinter zurück“, sagte Bsirske. „Was Meuthen da ankündigt, ist ein Kulturkampf. Den muss man annehmen.“ Dazu müsse er sich nicht mit der Fraktionsspitze der AfD treffen. „Aber wir müssen verfolgen, was die machen und die Auseinandersetzung mit ihnen in aller Öffentlichkeit führen“, sagte Bsirske. „Das werden wir tun.“