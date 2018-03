 Verdi-Chef Frank Bsirske fordert Mindestlohn von zehn Euro

Angesichts der guten Konjunkturlage und der positiven Arbeitsmarktsituation dringt Verdi-Chef Bsirske auf eine Anhebung des Mindestlohns auf zehn Euro.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi fordert eine Anhebung des Mindestlohns auf zehn Euro. (Foto: dpa) Frank Bsirske

BerlinDie SPD benötigt nach Ansicht von Verdi-Chef Frank Bsirske zur Steigerung ihrer Attraktivität in der Bevölkerung eine stärkere Profilierung. „Die SPD braucht ein Profil, mit dem sich wieder mehr Menschen identifizieren können“, sagte der Gewerkschafter den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).

Vor einem Jahr hätten die Sozialdemokraten in Umfragen mehr als 32 Prozent erreicht, weil Martin Schulz als nominierter Kanzlerkandidat den Wunsch nach mehr sozialer Gerechtigkeit und Zusammenhalt zu erfüllen schien. „Viele, die sich wegen der Agenda 2010 von der SPD abgewandt hatten, kehrten vorübergehend zurück“, so Bsirske. „Das Potenzial ist also da. Man muss sich keine existenziellen Sorgen um die SPD machen.“

Als ein Thema identifiziert Bsirske eine deutliche Anhebung des Mindestlohns: „Ich würde es angesichts der günstigen Konjunkturlage und der Situation am Arbeitsmarkt begrüßen, wenn der Mindestlohn 2019 die Zehn-Euro-Marke knackt. Eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zehn Euro ist ökonomisch sinnvoll und wird keine Branche in Deutschland überfordern.“ Daher lohne es sich, für eine deutliche Anhebung des Mindestlohns zu streiten, und zwar über den Wert hinaus, der sich aus den Lohnsteigerungen der letzten zwei Jahre ergebe.

Seit Anfang 2017 gilt ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,84 Euro. Nach den geltenden Regeln empfiehlt eine Mindestlohnkommission mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern regelmäßig die Anpassungen an die Tariflohnentwicklung – und zwar alle zwei Jahre.

Personell setzt der Verdi-Chef auf die designierte Vorsitzende Andrea Nahles. Er traue er zu, „die SPD zu neuem Erfolg zu führen“. Sie habe als Arbeitsministerin „einen beachtlichen Job gemacht“. Ein klares Profil, Verlässlichkeit in den Aussagen und eine Politik, die das Leben der Menschen verbessere, seien eine solide Grundlage, um der SPD neue Stabilität zu verleihen.

Die Sozialdemokraten hoffen nach dem Rücktritt von Martin Schulz als Parteichef und der Klärung der Führungsfrage auf ein Ende der internen Querelen und eine Rückkehr zur Sacharbeit.