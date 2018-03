Verein „NoGroKo“ SPD-Mitglieder wollen Urwahl des Parteivorsitzes erreichen

In Ostdeutschland liegt die SPD in vielen Regionen hinter der AfD, in Baden-Württemberg bei zwölf Prozent, in Bayern ist es nicht viel mehr. Ganze Landstriche drohen zur SPD-freien Zone zu werden, es wird immer schwerer, Mandatsträger zu finden. So müssen zum Beispiel in Thüringen externe Dienstleister eingekauft werden, um Wahlplakate aufzuhängen, da Mitglieder fehlen oder zu alt sind, um noch auf Leitern zu steigen. Der Parteilinke Matthias Miersch hält SPD-Bürgerbusse für eine Option, um auf dem Land stärker präsent zu sein - die SPD müsse wieder Kümmererpartei werden.

Quelle: dpa