 Vergabe von Staatshilfen: Betriebe stehen beim Bund Schlange

Die Bundesregierung will in dieser Woche erstmals über die Vergabe von Staatshilfen für angeschlagene Unternehmen entscheiden. Am morgigen Dienstag berät der Lenkungsausschuss über erste Wünsche nach Staatshilfe – zu den Konzernen, die Interesse an Hilfen haben, sollen auch zwei prominente Autobauer gehören.

18.05.2009 - 11:38 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen