Das Grundgesetz will niemand ändern

Das sehen offenbar auch die Kaufhausketten Karstadt, Kaufhof und das Berliner KaDeWe so. Im Mai dieses Jahres hatten sie ihre Initiative „Selbstbestimmter Sonntag“ vorgestellt. Ziel: An 52 Sonntagen im Jahr sollen die Geschäfte nach Belieben öffnen können. „Hier sollen ohne Rücksicht auf Arbeitnehmerrechte einseitig die Interessen der Warenhaus- und Handelskonzerne durchgesetzt werden“, kritisiert Verdi. Die Leidtragenden seien auch kleine Geschäfte, die dem Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel nicht standhalten könnten. Dort seien dann Arbeitsplätze in Gefahr.

Seit 2006 sind die Ladenöffnungszeiten Sache der Länder. Die FDP in Nordrhein-Westfalen hätte am liebsten die Möglichkeit zur Rund-um-die Uhr-Öffnung an sieben Tagen in der Woche durchgesetzt. Am Ende einigte sich die schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf nur auf eine Verdopplung der verkaufsoffenen Sonntage. Denn dem ungebremsten Shoppingvergnügen zu Lasten der Beschäftigten setzen auch höchstrichterliche Urteile bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht Grenzen. Sie besagen, dass es einen Sachgrund wie etwa Volksfeste geben muss, damit die Geschäfte auch am Sonntag öffnen dürfen. Das „alleinige Umsatz- und Erwerbsinteresse“ der Händler und „das Shoppinginteresse der Kundschaft“ reichten dafür nicht aus, hat das Bundesverwaltungsgericht erst im Mai 2017 betont. Insofern gibt man sich auch bei Verdi noch relativ gelassen: „Wir sehen keine parlamentarische Mehrheit, die das Grundgesetz an dieser Stelle ändern will.“

Doch sichert die Sonntagsöffnung nicht letztlich auch Arbeitsplätze, wie die großen Kaufhausketten betonen? Dieses Argument führt auch die Call-Center-Branche mit ihren mehr als einer halben Million Beschäftigten ins Feld. Zwar dürfen diese in den meisten Bundesländern bisher auch sonntags arbeiten. Doch hatte das Bundesverwaltungsgericht vor drei Jahren in Hessen nach einer Klage von Verdi und der evangelischen Kirchen die sogenannte Bedarfsgewerbeverordnung teilweise gekippt, mit der die Ausnahmegenehmigung geregelt war. Seither darf an den Hotlines in Hessen sonntags nicht mehr gearbeitet werden.

Mindestlöhne in der EU - die Top 6 Platz 6 Mit einem gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro liegen die deutschen Beschäftigten auf Rang sechs aller EU-Staaten, die überhaupt einen solchen Mindestlohn eingeführt haben. Quelle: Statista (Stand Januar 2017)

Platz 5 Die Iren erhalten pro Stunde 9,25 Euro garantiert.

Platz 4 In Belgien liegt der Mindestlohn bei 9,28 Euro .

Platz 3 Die Regierung in den Niederlanden hat einen Mindestlohn von 9,52 Euro festgelegt – Platz drei im EU-Vergleich.

Platz 2 Die Beschäftigten in Frankreich können mit einem Mindestlohn von 9,76 Euro pro Stunde rechnen.

Platz 1 Den höchsten gesetzlichen Mindestlohn pro Stunde erhalten die Beschäftigten in Luxemburg: 11,27 Euro.

Der Call Center Verband Deutschland (CCV) fürchtet, dass massenhaft Jobs ins benachbarte Ausland, etwa nach Polen, abwandern, sollten die Rechtsgrundlagen auch in anderen Bundesländern gekippt werden. Er drängt deshalb auf eine bundesweite Verordnung die festschreiben soll, dass Sonntagsarbeit in den Callcentern im Interesse des Gemeinwohls liegt. Dies ist nach Paragraf 13 des Arbeitszeitgesetzes gegeben, wenn Arbeitsplätze gesichert werden können. Das Bundesarbeitsministerium verweist aber darauf, dass sich die Zahl der durch ein Verbot der Sonntagsarbeit bedrohten Jobs in der Branche seriös kaum beziffern lassen. Deshalb sei es derzeit nicht möglich, eine bundesweite Regelung zu schaffen, die auch vor den Gerichten Bestand hätte.

Die Allianz für den freien Sonntag war mit ihrem Appell zu Heiligabend übrigens nur halb erfolgreich. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleiben die Läden geschlossen. Die meisten übrigen Bundesländer erlauben eine dreistündige Öffnung bis 14 Uhr, am meisten Verständnis für verspätete Geschenkekäufer haben Berlin und Brandenburg mit der Freigabe von sieben bis 14 Uhr. Die Discounter Aldi und Lidl entschieden, ihre Läden geschlossen zu halten, Edeka und Rewe überließen die Entscheidung den jeweiligen Inhabern der Märkte. Bei der Mehrheit der Deutschen stößt die Sonntagsallianz aus Gewerkschaft und Kirchen aber auf offene Ohren. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Welt“ sprachen sich 87 Prozent gegen die Ladenöffnung an Heiligabend aus, der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt.