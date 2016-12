Verkehrsminister will Regeln verschärfen : Dobrindt fordert Autobranche zu Abgas-Selbstverpflichtung auf

Datum: 27.12.2016 07:44 Uhr

Der Verkehrsminister Alexander Dobrindt will die Konzerne jetzt in die Pflicht nehmen, nicht nur auf Regelverschärfungen zu warten. Er wirft die Frage auf, was die Autoindustrie nach dem VW-Skandal von sich aus tun kann.