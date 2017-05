 Von der Leyen in Illkirch: „Bin auch gekommen, um den Soldaten den Rücken zu stärken“

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Illkirch Die Ministerin will Schwarze Schafe in der Bundeswehr finden, ohne die Truppe gegen sich aufzubringen. (Foto: dpa)

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Kaserne im französischen Illkirch besucht, in der Oberleutnant Franco A. stationiert war, der einen fremdenfeindlichen Anschlag geplant haben soll. Sie ließ sich dort auch sein Zimmer zeigen, in dem sich Wehrmachts-Devotionalien befinden. „Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr“, sagte sie im Anschluss. Ausnahmen seien lediglich einzelne Aktionen im Widerstand. „Das ist Allgemeinwissen, das von allen getragen werden muss.“ Bei einer Tagung sollen nun mehr als 100 Admiräle und Generäle darüber diskutieren, wie die Soldaten für dieses Thema sensibilisiert werden können. „Wir müssen unsere Werte in die Breite tragen“, so von der Leyen.

Mehrfach betonte sie, dass nicht alle Soldaten unter dem Verdacht stehen, an rechtsextremen Umtrieben oder Schikanierungen beteiligt zu sein. „Ich bin auch gekommen, um den Soldaten den Rücken zu stärken“, sagte sie. Die Mehrheit sei tadellos und leiste einen hervorragenden Dienst. Aber in ihren Reihen habe sich eben auch Franco A. befunden.

Die deutsch-französische Brigade 5000 Soldaten an sieben Standorten Die deutsch-französische Brigade ist weltweit im Einsatz. 1989 gegründet, geht der binationale Großverband mit rund 5000 Soldaten aus beiden Ländern auf eine Initiative von Frankreichs Präsidenten François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) zurück. Heute gilt sie als Symbol der deutsch-französischen Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik. Die Brigade mit Sitz in Müllheim bei Freiburg ist an insgesamt sieben Standorten vertreten.

Der Standort in Illkirch Drei der sieben Standorte davon liegen in Frankreich, die anderen in Baden-Württemberg. Einziger für den Kampf gerüsteter Verband der Bundeswehr, dessen Standort außerhalb Deutschlands liegt, ist das Jägerbataillon 291 in Illkirch bei Straßburg.

Die letzten Auslandseinsätze National kamen die Soldaten mehrfach bei Naturkatastrophen zum Einsatz. Im Rahmen von Nato und EU rücken sie aber auch zu Auslandseinsätzen aus – zuletzt als Teil der internationalen Sicherheits- und Aufbautruppe Isaf in Afghanistan oder der EU-Ausbildungstruppe EUTM in Mali.

In diesem Fall soll nun das Umfeld und der gesamte Werdegang betrachtet werden. Auch geht es um die Frage, warum die Masterarbeit, in der sich rechtsextremes Gedankengut findet, sowie die Vorfälle von Mobbing und sexueller Demütigung nicht gemeldet wurden. Es gebe viele solcher Fälle, so von der Leyen, die in ihrer großen Mehrheit auf unterer hierarchischer Ebene gelöst würden. Nun müsse geschaut werden, warum das nicht in allen Fällen funktioniere. Im Zuge der Aufklärung werde „noch einiges hochkommen“, sagte sie. „Aber es lohnt sich.“

Untersuchungen führen Staatsanwaltschaft und Ermittlungsbehörden, die Bundeswehr unterstützt sie darin. Personelle Konsequenzen zog von der Leyen bislang nicht. „Wir sind mitten in den Aufklärungen“, sagte sie. „Ich schließe nichts ein oder aus.“

Kanzlerin Angela Merkel hatte am Vormittag ihre Unterstützung zugesichert. Ihr Sprecher Steffen Seibert sagte: „Die Verteidigungsministerin hat die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung, dabei alle Facetten dieses Falles Franco A., soweit sie die Bundeswehr betreffen, aufzuklären.“