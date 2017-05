Vor der Bundestagswahl : SPD will Eckpunkte für Wahlprogramm nun doch vorstellen

Datum: 22.05.2017 07:52 Uhr

Jetzt also doch: Die SPD will noch an diesem Montag Kerninhalte ihres Wahlprogramms vorstellen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verlangt dabei einen „großen Wurf“ und setzt voll auf das Thema Bildung.