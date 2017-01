Politik im Sog der Investoren

Tor zur Weltstadt Die Hamburger setzen große Hoffnungen in das Prestigeprojekt. (Foto: dpa)

Billig kommt das die Stadt – wie allseits bekannt – nicht. 789 Millionen Euro Steuergeld kostete der Bau, etwa das Zehnfache der ursprünglich kalkulierten Summe. Spenden trugen immerhin 57,5 Millionen Euro bei. Wie es zu der maßlosen Kostensteigerung kommen konnte, hat ein Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft minutiös aufgearbeitet: Gebaut wurde schon, bevor überhaupt klar war, wie das Gebäude im Inneren wirklich aussehen soll. Private Initiatoren und Spender, teils aus der Immobilienwirtschaft, hatten das Projekt vorangetrieben. Die Politik konnte sich dem Sog kaum entziehen – trotz auffallend niedriger projektierter Quadratmeterpreise. Der Bau musste beginnen, bevor die Seifenblase platzte. Denn bei realistischer Kostenbetrachtung wäre die Philharmonie in dieser Form wohl nie gebaut worden.

Dabei stiegen die Projektkosten schon vorab rasant: Bei einem ersten Bürgerschaftsbeschluss 2005 sollte der Anteil der Stadt nur bei 78 Millionen Euro liegen – auch, weil schon vorweg 40 Millionen Euro Spenden des Bauunternehmerpaares Greve und der Otto-Versandhausfamilie vorlagen. Zum Zeitpunkt des endgültigen Baubeschlusses der Bürgerschaft 2007, bei dem erstmals auch die SPD-Fraktion für das Projekt votierte, lagen sie bereits bei 272 Millionen Euro, im Sommer 2010 sollte die Eröffnung sein.

Grundsteinlegung war also so schnell wie möglich – vor Planungsabschluss. Das wiederum ermöglichte dem Baukonzern Hochtief zahllose Nachforderungen. Die städtische Gesellschaft, die den Bau koordinieren sollte, war heillos überlastet. Um günstigere Kredite zu bekommen, übernahm die Stadt auch noch selbst den Bau des Hotelteils – und musste so auch für die Kostensteigerungen in dem Bereich geradestehen. Und so weiter. Die politische Verantwortung übernahm zum größten Teil der ehemalige Bürgermeister Ole von Beust (CDU) – was ihm umso leicht fiel, da er sowieso freiwillig aus der Politik zurückgetreten und nach Berlin umgezogen war. Den Ausputzer machte der heutige Bürgermeister Scholz, der nach einem zwischenzeitlichen Baustopp noch einmal 200 Millionen Euro pauschal an Hochtief zahlte und auf mögliche Klagen verzichtete, um im Gegenzug einen reibungslosen und termingerechten Fertigbau zu bekommen. Zusammen mit den 44 Luxuswohnungen, die Hochtief und Quantum Immobilien bezahlen, dürfte das Gebäude über 900 Millionen Euro gekostet haben. Das ist so viel, wie eine neue, knapp zehn Kilometer lange Autobahn durch den Hafen kosten soll, so viel, wie der Bund für den Internetausbau bereitstellt oder so viel, wie das als Herdprämie geschmähte Betreuungsgeld in einem Jahr kostet.

Damit sich das verbaute Geld zumindest teilweise für die Stadt auszahlt, ist die Eröffnung als langwieriges Spektakel mit einem dreiwöchigen Festival als Höhepunkt ausgestaltet. Die letzten Schritte der Verwirklichung des Baus waren bereits als eine Art Soap-Opera angelegt: Die Fertigstellung der Glasfassade, dann des Dachs mit seinen 800 weißen Aluminiumscheiben, dann der Innenverkleidung des Konzertsaals. Die erste Probe des NDR Sinfonieorchesters in seinem neuen Haus. Die ersten Übernachtungen im neuen Hotel.