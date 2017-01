Selbst Düsseldorf präsenter

Liebe geht durch die Marke Sogar als Sonderbriefmarke wurde der langjährige Problembau verewigt. (Foto: dpa)

Die Erwartungen in Hamburg sind dennoch hoch. Die Erwartung ist, dass die Elbphilharmonie den Wirtschaftsstandort weltweit bekannter macht. Das Standortmarketing teilt eine These mit Bürgermeister Scholz: Hamburg sei unter den „Second Cities“, den Nicht-Hauptstädten in Europa, die größte – in etwa gleichauf mit Mailand und Barcelona. Die beiden südlichen Metropolen seien jedoch weltweit deutlich bekannter. Darin sieht Scholz ein hohes Potenzial.

Eigentlich wollte er das bereits mit der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 heben. Wiederum waren Spender aus der Wirtschaft mit an Bord. Doch in einem Referendum im November 2015 – auf dem Höhepunkt von Fifa-Skandal und Flüchtlingskrise – scheiterte das Vorhaben. Das lag wohl auch daran, dass Scholz einen vorläufigen Kostenplan vorlegte, der mit 11,2 Milliarden Euro fast das Doppelte der vorherigen, inoffiziellen Schätzungen beinhaltete. Da der Bund vor dem Referendum keine feste Zusage für seinen Anteil geben wollte, zweifelten viele Hamburger an der Seriosität der Pläne – auch in Erinnerung an die Elbphilharmonie. Sie glaubten Scholz‘ Beteuerungen nicht, er habe diesmal mit viel Sicherheitspuffer und Inflationsausgleich rechnen lassen.

Die gescheiterte Olympia-Bewerbung ist somit auch ein Kollateral-Schaden der Elbphilharmonie – wie einige andere Projekte in Hamburg. Pläne für ein Science-Center mit Wissenschaftsausstellung und Aquarium in der Hafencity nach einem Entwurf des Architekten Rem Koolhaas sind still und leise wegen Unwirtschaftlichkeit entschlafen. Bereits 2006 räumte der Senat den Entwurf für eine neue Zentralbibliothek auf dem brachliegenden zentralen Domplatz ab – nach Kostensteigerungen auf 60 Millionen Euro für die umstrittene Glas-Architektur von Fritz Auer.

2017 soll also der Bau der Elbphilharmonie zunächst alleine den internationalen Glanz bringen. Dafür erhöht die Stadt den jährlichen Etat für die Musikhallen von derzeit 3,2 Millionen Euro im alten Haus auf sechs Millionen Euro. Auch die Ausrichtung des G20-Gipfels im Sommer soll den Namen der Stadt in die Welt tragen. Bislang nämlich ist es nicht nur Berlin, das weltweit bekannter ist, sondern auch die Olympia-Stadt München und die Bankenmetropole Frankfurt. Selbst der Name Düsseldorf wird dank seines internationalen Flughafens weit verbreitet – während von Hamburg aus fast nur europäische Ziele erreichbar sind.

Da soll wenigsten der Konzertbau unter die zehn besten Säle der Welt kommen. Und Hamburg als „Second City“ Deutschlands glänzen.