Zehn Millionen Euro für PR

Der erste Drohnenflug durch den Saal. Die Eröffnung der öffentlich zugänglichen Plaza, des durchgehenden Aussichtsbalkons auf dem Dach der backsteinernen Basis Anfang November – und jetzt die generelle Eröffnung. Gleich an vier Abenden wird Bürgermeister Scholz sein Grußwort sprechen: Am Mittwoch bei der Eröffnung mit Bundeskanzlerin und Bundespräsident, am Donnerstag zur „zweiten Festakt“ zur Eröffnung (damit mehr Menschen teilnehmen können), am Freitag zur Uraufführung des Oratoriums „Arche“ des Staatsorchesters und am Samstag zur „Internationalen Eröffnung“ mit dem Symphonie-Orchester aus der Partnerstadt Chicago.

Zehn Millionen Euro Budget stehen bereit, um die Kunde von der Elbphilharmonie durch die PR-Agentur Achtung und die Werbeagentur Jung von Matt ins Land zu tragen. Plakate hängen in ganz Deutschland. Bereits von der Teileröffnung der Plaza berichtete unter anderem die „New York Times“.

Entscheidend für die Elbphilharmonie ist jedoch womöglich nicht die erste Spielzeit, für die die Karten weitgehend ausverkauft sind. Interessant wird, ob das Publikumsinteresse über Jahre anhält – zumal die klassizistische Laeisz-Musikhalle weiterhin bespielt wird. Das NDR-Orchester rangiert bislang nicht unter den Top-Klangkörpern der Welt – anders als der Anspruch der Akustik des Baus. Ansonsten gehören zum Programm auch viele Fremdproduktionen, die sich für bis zu 28.200 Euro pro Abend in dem Saal mit seinen 2073 Plätzen einmieten. Das kann die Gestaltung eines schlüssigen Programms für den Intendanten erschweren.

Vielbeachtetes Vorbild für Signatur-Bauten wie die Elbphilharmonie ist das Guggenheim-Museum in Bilbao. Es hat die Stadt Industriestadt im Baskenland auf die Reiseroute vieler Touristen gebracht. Zur Elbphilharmonie gibt es jedoch zwei wichtige Unterschiede: Das Museum ist ohne Vorverkauf den ganzen Tag über „konsumierbar“ – und Bilbao liegt in einer für den weltweiten Tourismus deutlich attraktiveren Region als Hamburg. Dazu kommt: Weltweit eröffnen immer mehr Konzerthäuser und Opern – etwa in Oslo, Kopenhagen, Helsinki und Los Angeles. Auffällig auch hier: Fast immer kam es zu deutlichen Kostensteigerungen gegenüber den Parlamentsbeschlüssen. In Deutschland eröffnete zuletzt in Bochum ein Haus, München plant gerade einen Neubau, die Berliner Symphoniker machen in ihrem modernen Klassiker am Kulturforum weiter.

Es gibt also einige Konkurrenz. Hamburg habe in den Ausschreibungsunterlagen für die PR zur Elbphilharmonie gefordert, die „einzigarte Lage“ am Wasser hervorzuheben, spottet ein PR-Experte über die Masse an ähnlichen Prestige-Projekten – doch was sei mit den wassernahen Opernhäusern in Sydney und Oslo?