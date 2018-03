 Vor Parteikonvent: Kraft gegen Doppelspitzen bei der SPD

Das Urteil von Hannelore Kraft über mehr Doppelspitzen in der SPD ist klar: Sie würden die Parteiarbeit „eher erschweren als beleben“, glaubt die NRW-Ministerpräsidentin. Aber sie zeigt auch Verständnis für das Anliegen.

Als Ministerpräsidentin des bevölkerungsreichsten Bundeslands wurde auch Hannelore Kraft schon als Kanzlerkandidatin gehandelt. (Foto: dpa) NRW-Ministerpräsidentin

DüsseldorfNordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat sich gegen Doppelspitzen in Führungspositionen ihrer Partei ausgesprochen. „Wir sehen die Gefahr eines schleichenden Automatismus hin zu Doppelspitzen in allen Gremien“, sagte Kraft der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) vom Donnerstag vor dem SPD-Bundesparteitag in Berlin. „Das würde unsere Parteiarbeit eher erschweren als beleben.“ Kraft stellte sich damit gegen einen Vorstoß der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), die auf dem Parteitag einen entsprechenden Antrag stellen will. Kraft betonte, sie könne gleichwohl das Anliegen im Grundsatz verstehen.

Zuvor hatte sich Parteichef Sigmar Gabriel für ein SPD-Führungsduo aus Mann und Frau ausgesprochen. Gabriels Stellvertreterin, Familienministerin Manuela Schwesig, unterstützt den Antrag der ASF und begründete dies unter anderem mit der Entlastung, die eine geteilte Parteiführung auch in den SPD-Ortsvereinen bringe. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) lehnt dagegen die Einführung einer Doppelspitze ab.

Die SPD kommt am Donnerstagvormittag in Berlin zu ihrem ersten Bundesparteitag seit Eintritt in die Große Koalition vor zwei Jahren zusammen. Am ersten Tag des dreitägigen Treffens stehen Debatten und Beschlussfassungen zur Außen-, Familien- und Flüchtlingspolitik auf dem Programm. Es wird eine lebhafte Diskussion insbesondere zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr erwartet. Die Hauptrede von Parteichef Gabriel ist erst für Freitag geplant. Danach wird die Führungsspitze der Partei neu gewählt, bei der sich Gabriel zur Wiederwahl stellt.

Trotz der aktuell schwachen Umfragewerte sprach sich Kraft für eine Kanzlerkandidatur von Gabriel 2017 aus. Der Parteichef habe „immer das erste Zugriffsrecht“. Von daher sei die Sachlage in der SPD völlig klar.