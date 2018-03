 Vorzug für freiwillige Vereinbarungen: Koalition einigt sich über Schwarzarbeit und Ausbildungsabgabe

Auf Einzelheiten für eine Ausbildungsabgabe und eine schärfere Bekämpfung der Schwarzarbeit haben sich die Spitzen der Koalitionsparteien geeinigt. So sollen Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten von der Ausbildungsplatzabgabe ausgenommen werden, sagten SPD-Generalsekretär Olaf Scholz und Grünen-Chef Reinhard Bütikofer am Freitag nach einer Koalitionsrunde in Berlin. Schwarzarbeit im Haushalt wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

