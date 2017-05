Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Statt klare Kante, auf Kuschelkurs mit der Autolobby“

In Sachen VW, wo Schulz sich als Gerechtigkeitswahlkämpfer profilieren könnte, macht er sich rar. Nur einmal meldete er sich pointiert zu Wort, als der Fall von Ex-VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt bekannt wird, die nach 13 Monaten im Amt 12 Millionen Euro Abfindung bekam. Für Schulz wurde hier offenbar eine Grenze überschritten, weil die Managerin auch noch eine Parteigenossin ist.

Der Kanzlerkandidat ging deutlich auf Distanz und erklärte: „Leute, die unserer Partei angehören und für 13 Monate zwölf Millionen kriegen, halte ich nicht für gerechtfertigt. Ich sage in aller Klarheit, dass ich damit nur schwer leben kann.“ Der Vorgang ist auch deshalb pikant, weil der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) qua Amt dem VW-Aufsichtsrat angehört und der Millionenabfindung also zugestimmt hat.

Dass die Debatte womöglich deshalb Schulz als Kanzlerkandidaten schaden könnte, verneinte SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel seinerzeit vehement, „weil der Kanzlerkandidat und die Sozialdemokratie“, wie er sagte, „völlig unabhängig davon, um wen es hier geht, klipp und klar sagen, dass millionenschwere Abfindungen und Gehälter weder in die Zeit passen, noch unserem Anspruch an den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerecht werden.“ Zugleich kündigte die SPD an, gesetzlich gegen hohe Managerbezüge vorzugehen.

Beim VW-Skandal sind die Sozialdemokraten hingegen deutlich zurückhaltender. Mit der Union sind sie sich etwa einig, dass sich die Bundesregierung in der Dieselaffäre nichts vorzuwerfen habe. Der von der Opposition erhobene Vorwurf des Staatsversagens habe sich „als PR-Floskel ohne jegliche Grundlage herausgestellt“, heißt es in der Bewertung von CDU/CSU und SPD für den Abschlussbericht des Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Nach Bekanntwerden der Abgas-Manipulationen in den USA habe die Regierung für Deutschland den Sachverhalt „unverzüglich aufgeklärt“. Als Konsequenz sollten unter anderem EU-Regeln verschärft und für die Nutzung unzulässiger Abgasvorrichtungen Bußgelder eingeführt werden.

Martin Schulz – ein Politikerleben Startschuss 1974 tritt Martin Schulz in die SPD ein.

Bürgermeister 1987 bis 1998 war der gelernte Buchhändler Bürgermeister der Stadt Würselen bei Aachen.

EU-Parlament Ab 1994 war Martin Schulz Mitglied des Europäischen Parlaments.

In der Partei Seit 1999 gehört er dem SPD-Parteivorstand und dem Parteipräsidium an.

In Straßburg und Brüssel Von 2004 bis 2012 ist Schulz Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion im Europaparlament.

Präsident Seit 2012 stand er als Präsident dem EU-Parlament vor – im November 2016 kündigt er seinen Wechsel in die Bundespolitik an.

Spitzenkandidat Nach dem Rückzug von Parteichef Sigmar Gabriel soll Schulz die SPD in den Bundestagswahlkampf 2017 führen.

Das ist für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast völlig unzureichend. Sie wertet den Skandal des Abgasbetruges vielmehr als Blamage sowohl für die Automobilkonzerne, allen voran VW, als auch für die Bundesregierung. „Statt klare Kante zu zeigen, fährt sie auf Kuschelkurs mit der Autolobby“, kritisierte die Abgeordnete. „Eine wirkliche Nachrüstung für die Fahrzeuge fordert sie nicht und lässt die Autofahrer allein, die Fahrverbote in den Städten fürchten müssen, weil ihre Autos die Werte überschreiten.“