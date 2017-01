„Bundesverkehrsminister sollte sich öffentlich erklären“

In diese Richtung argumentierten sowohl Verbraucherschützer als auch der ADAC. „VW darf in Deutschland nicht mit einer schnellen Umrüstungsmaßnahme davonkommen. Es ist an der Zeit, dass Verbraucher nicht nur zu ihrem Recht, sondern auch zu einer Entschädigung kommen“, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, dem Handelsblatt. „Eine Musterfeststellungsklage ist in Deutschland längst überfällig und für alle Beteiligten kostengünstiger als viele Einzelverfahren.“

Müller rief Dobrindt zum Handeln auf. „Der Bundesverkehrsminister sollte sich öffentlich an die Kunden von Volkswagen wenden und sich erklären“, sagte der VZBV-Chef. Denn Rechtsbruch dürfe sich für Unternehmen auch in Deutschland nicht lohnen. Und beim Einbau einer unzulässigen Abgaseinrichtung habe Volkswagen die Kunden weltweit betrogen. Aber statt Unterstützung erhalten die Fahrzeughalter Druck von dem Unternehmen. „Das ist nicht in Ordnung.“

Angesichts der geringen Entschädigungsaussichten für deutsche VW-Kunden plädierte auch der ADAC für generelle Musterklagen. Wie die „Bild“-Zeitung kürzlich berichtete, will der Automobilclub, dass die Bundesregierung dafür die entsprechenden rechtlichen Grundlagen schafft. „Eine Musterklage könnte die Rechte und Ansprüche von VW-Besitzern zügig klären“, wurde ein ADAC-Sprecher zitiert. Ziel sei, dass Kunden dann wissen, was ihnen zusteht.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vor wenigen Wochen in die Ressortabstimmung gegeben. Mit dem neuen Musterklage-Instrument könnten Verbraucher künftig gemeinsam gegen ein Unternehmen vor Gericht ziehen können, wenn ihnen der gleiche Schaden entstanden ist. Das kann etwa bei massenhaften, gleich gelagerten Bagatellschäden der Fall sein.

Bei einem Verlust von beispielsweise zehn Euro durch einen betrügerischen Online-Versand geht kaum ein Kunde in der Regel vor Gericht, auch wenn Tausende betroffen sind. Umgekehrt scheuen Verbraucher teure juristische Auseinandersetzung mit einem Konzern, der durch alle Instanzen gehen will. Inwieweit der Fall VW durch Musterklagen berührt werden könnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Justizministerium will sich dazu nicht äußern. Wohl auch, weil das Thema pikant und also auch in den Koalitionsfraktionen hoch umstritten ist.