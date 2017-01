 VW-Skandal: „Die Pervertierung des Verursacherprinzips“

Volkswagen. In Deutschland sollen insgesamt rund 2,4 Millionen Fahrzeuge ein Software-Update bekommen. (Foto: dpa)

BerlinAm Donnerstag wird der frühere VW-Chef Martin Winterkorn im Rampenlicht stehen, wenn er im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur VW-Dieselaffäre auftritt. Er hatte seinen Posten nach Bekanntwerden des Abgas-Skandals räumen müssen. In der Sitzung dürfte es viel um Verantwortung gehen; darum, was Winterkorn und andere VW-Manager über die Manipulationen der Motoren wussten. Auch die Art und Weise des Umgangs mit den betroffenen Kunden dürfte eine Rolle spielen.

Denn dass die Entschädigungsaussichten für deutsche VW-Kunden verglichen mit der Situation in den USA nicht sonderlich gut aussehen, sorgt für Unmut. Das Thema ist auch ein Politikum. Linke, Grüne und Verbraucherschützer fordern von der Bundesregierung, den Autobauer stärker in die Pflicht zu nehmen. Doch Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) winkt ab. „Die Rechtssituation in Deutschland ist anders als in den USA“, sagte der CSU-Politiker kürzlich der „Bild-Zeitung.

Er meint damit, dass in den USA die Fahrzeuge nicht in einen rechtskonformen Zustand versetzt werden, weshalb die Kunden dort eine Entschädigung erhalten oder ihren Wagen an VW zurückverkaufen können. In Deutschland müsse VW dagegen die Fahrzeuge durch Nachrüstung „in den rechtskonformen Zustand versetzen“. Dobrindt setzt sich daher vehement dafür ein, dass wenigstens dieser Weg der Hilfe einigermaßen reibungslos funktioniert. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Denn bei den anstehenden Mängelregulierungen ist nicht nur der VW-Konzern gefordert. Die Maßnahmen, die Dobrindt angestoßen hat, verlangen auch und vor allem eine Mitwirkung der Dieselfahrzeug-Halter. Sie sind verpflichtet, dem vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) angeordneten Rückruf aller betroffenen Dieselmodelle des Volkswagenkonzerns und seiner Marken Folge zu leisten, damit VW die Fahrzeuge in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen kann. Davon sind in Deutschland insgesamt rund 2,4 Millionen Fahrzeuge betroffen.

Die Kosten des Dieselskandals für Volkswagen Teure Folgen Für die jüngste Einigung mit den US-Behörden in Sachen Dieselskandal muss Volkswagen eine weitere milliardenschwere Last schultern. 4,3 Milliarden Dollar (etwa 4,1 Milliarden Euro) muss der Konzern für Strafen und Bußen in den USA hinblättern. Das übersteige die bisherigen Rückstellungen und könne die Ergebnisse 2016 belasten, warnte Volkswagen. 18,2 Milliarden Euro hat der Konzern insgesamt für den Skandal um weltweit millionenfach manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos zurückgestellt. Doch abschließend sind die Kosten noch nicht zu beurteilen. Die größte Unsicherheit geht von den vielen Anlegern aus, die VW vorwerfen, sie zu spät über Dieselgate informiert zu haben, und deshalb Schadenersatz fordern.

Strafzahlung in den USA Mit dem US-Justizministerium hat sich Volkswagen nach monatelangen Verhandlungen auf eine Strafzahlung von umgerechnet rund 4,1 Milliarden Euro geeinigt. Das ist deutlich mehr, als andere Autobauer für Verfehlungen in den USA hinlegen mussten und auch mehr als Analysten erwartet hatten. Sie hatten mit einer Summe zwischen einer und drei Milliarden Euro gerechnet.

Vergleich mit US-Kunden zu kleineren Motoren Im Oktober einigte sich VW mit Hunderten Sammelklägern, Behörden und US-Bundesstaaten über die Höhe der Entschädigung für Käufer von Autos mit den kleineren 2,0-Liter-Dieselmotoren. Das kostet den Konzern bis zu 15,3 Milliarden Dollar (14,5 Milliarden Euro). Der größte Teil entfällt auf den Rückkauf der bis zu 475.000 Fahrzeuge, für den gut zehn Milliarden Dollar reserviert sind. Die tatsächlichen Kosten hängen aber davon ab, wie viele Dieselbesitzer ihre Wagen zurückgeben. Bis vor Weihnachten hatten 104.000 Besitzer in den Rückkauf eingewilligt. Eine Alternative ist die Reparatur der Fahrzeuge. Bisher hat VW die Genehmigung für die Umrüstung von rund 70.000 Autos mit 2,0-Liter-Motor. Zahlreiche US-Bundesstaaten wollen zudem zivilrechtlich versuchen, einen höheren Schadensersatz durchzusetzen, weil sie mit dem Vergleich nicht zufrieden sind. Dabei geht es um Hunderte Millionen Dollar.

Vergleich mit US-Kunden zu größeren Motoren Kurz vor Weihnachten klopfte VW mit den US-Umweltbehörden einen Kompromiss über die Schadenersatzansprüche für etwa 83.000 Diesel-Wagen mit 3,0-Liter-Motoren fest. Ein Viertel der Geländewagen von Audi, VW und Porsche soll zurückgekauft und weitere 63.000 umgerüstet werden, sobald die Behörden die Freigabe für die technische Lösung erteilen. Wieviel das den Konzern kostet, ist offiziell noch nicht bekannt. Die US-Umweltbehörde EPA schätzt die Kosten für VW auf insgesamt eine Milliarde Dollar. Der nächste Gerichtstermin zur vorläufigen Genehmigung ist für den 31. Januar angesetzt.

Entschädigung für US-Händler Seinen rund 650 US-Händlern zahlt VW insgesamt 1,2 Milliarden Dollar Entschädigung, weil sie seit fast einem Jahr keine Dieselautos mehr verkaufen durften. Der Vereinbarung zufolge kauft VW unverkäufliche Diesel-Autos von den Händlern zurück, hält an Bonuszahlungen fest und verzichtet für zwei Jahre auf geforderte Umbauten. Bei einem Gerichtstermin am 18. Januar soll entschieden werden, ob die Einigung genehmigt wird.

Rückrufe in Europa Ein großer Brocken ist auch die Umrüstung der rund 8,5 Millionen Dieselautos in Europa. Kostenschätzungen reichen von gut einer bis drei Milliarden Euro.

Entschädigung auch in Europa? Bundesweit klagen Autobesitzer vor mehreren Gerichten wegen überhöhter Stickoxidwerte auf Rückabwicklung des Kaufs oder Schadensersatz. Allein vor dem Landgericht Braunschweig sind knapp 226 solcher Klagen anhängig. Die auf Verbraucherschutzverfahren spezialisierte Onlineplattform MyRight, die mit der US-Kanzlei Hausfeld zusammenarbeitet, reichte zu Jahresbeginn die erste Musterklage ein. Eine finanzielle Entschädigung der Kunden in Europa lehnt VW ab, obwohl sich Forderungen nach einem ähnlichen Vergleich wie in den USA mehren. Sollten diese dennoch fällig werden, könnte das Volkswagen wegen der viel größeren Zahl betroffener Kunden im Vergleich zu den USA finanziell ruinieren, fürchten Experten. Der Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler geht von einem Wertverlust in einer Größenordnung von 500 Euro je Fahrzeug aus.

Vergleich in Kanada Kanadischen Kunden zahlt VW 2,1 Milliarden kanadische Dollar an Schadenersatz für Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung

Aktionärsklagen Weltweit sieht sich Volkswagen zudem mit milliardenschweren Schadensersatzklagen von Investoren und Kleinaktionären konfrontiert. Die Inhaber von Aktien und Anleihen werfen Volkswagen vor, zu spät über das Ausmaß des Abgasskandals informiert zu haben und wollen einen Ausgleich für Kursverluste durchsetzen. Zu den Klägern gehören große US-Pensionsfonds, der Norwegische Staatsfonds, aber auch der Versicherungskonzern Allianz und die Dekabank. Auch die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen klagen wegen Kursverlusten von Pensionsfonds. Beim Landgericht Braunschweig liegen mehr als 1500 Klagen über insgesamt 8,8 Milliarden Euro vor. Dazu soll es ein Musterverfahren vor dem OLG Braunschweig geben. Anlegerklagen muss sich VW auch in den USA stellen.

Teure Anwälte Die Scharen an Anwälten, die Volkswagen weltweit wegen des Dieselskandals beschäftigt, kosten ebenfalls viel Geld. Der Autoexperte Pieper geht von bis zu einer Milliarde Euro aus, sein Kollege Ellinghorst schätzt die Anwaltskosten auf mehrere hundert Millionen. Auch gegnerische Anwälte muss VW bezahlen – zum Beispiel 175 Millionen Dollar an Juristen, die in den USA die 475.000 Auto-Besitzer mit manipulierten 2,0-Liter-Motoren vertreten hatten. Quelle: Reuters

Nehmen betroffene Kunden an der Rückrufaktion und der Umrüstung aus welchen Gründen auch immer nicht teil, weil der Halter sich womöglich längere Zeit im Ausland aufhält oder das Auto täglich benötigt wird, um zur Arbeit zu kommen, kann das schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Wie Dobrindts Ministerium in einer Antwort auf eine schriftliche Frage der Grünen-Bundestagsfraktion jetzt mitteilte, müssen Halter von VW-Autos mit den umstrittenen Einrichtungen zum Abschalten der Abgasreinigung den Entzug der Zulassung befürchten, wenn sie sich weigern, ihr Fahrzeug nachrüsten zu lassen.

„Durch die Teilnahme an der Rückrufaktion zu unzulässigen Abschalteinrichtungen wird ein genehmigungskonformer Zustand des betroffenen Fahrzeugs hergestellt“, heißt es in der Ministeriumantwort, die dem Handelsblatt vorliegt. Bei „Nicht-Teilnahme an Rückrufaktionen“ könne für das betroffene Fahrzeug die Zulassungsverordnung Anwendung finden. Danach können die Zulassungsbehörden der Länder dem Eigentümer oder Halter „eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen beschränken oder untersagen“.