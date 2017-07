Politikwissenschaftler: SPD-Wende kaum zu schaffen

Stegner ist zudem überzeugt, dass Martin Schulz der Richtige sei, „auch um verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen“. Der SPD-Kanzlerkandidat sei nah dran an den Problemen der Menschen im Land. „Hauptstadt-Journalisten haben ja manchmal Witze gemacht, über den Mann mit Bart und ohne Abitur“, fügte Stegner hinzu. Aber gerade sein eigener Lebensweg verbinde ihn mit sehr vielen Menschen im Land.

Dass die SPD ihren Nimbus als Arbeiterpartei verloren hätte, sieht Stegner nicht. Die Sozialdemokraten seien seit über 150 Jahren die Partei der Arbeit und Gerechtigkeit. „Von Streikrecht und Acht-Stunden-Tag bis Mindestlohn – Fortschritte für Arbeiter und Arbeitnehmer in Deutschland kommen immer durch die Sozialdemokratie“, betonte der SPD-Vize. Die SPD sei im Übrigen „die linke Volkspartei in Deutschland und hat schon immer verschiedene Wählergruppen, Wurzeln und Strömungen vereint“.

Dass die Partei einen, wie der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer, sagte, „ideologisch-programmatischen Wandel zur Arbeitnehmer- und linken Volkspartei“ vollzogen habe, sei auch notwendig gewesen. „Denn die gewerkschaftlich orientierte Industriearbeiterschaft als die historisch bedingte Kernwählerschaft der SPD schrumpft immer mehr.“

Doch auch bei den Themen schwächelt die SPD. Die Partei müsse zwar heute noch auf ihre Kernwählerschaft Rücksicht nehmen und daher auch die soziale Gerechtigkeit nach vorne stellen. „Aber wenn nur 6 Prozent der Wähler sagen, dass es ihnen wirtschaftlich schlecht geht und für die große Mehrheit andere Fragen wie Flüchtlingspolitik oder innere Sicherheit im Vordergrund stehen, lässt sich damit allein keine Wahl gewinnen“, so Niedermayer.

Der Politikwissenschaftler bezweifelt denn auch, dass die SPD in den kommenden Wochen vor der Bundestagswahl noch die Wende schaffen wird. „Helfen könnte der SPD jetzt nur noch ein von der Bevölkerung als wichtig angesehenes Thema, bei dem sie ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ein solches Thema kann ich aber nicht erkennen“, sagte er. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liege aber bei allen „Indikatoren“ die regelmäßig zu den Spitzenkandidaten abgefragt werden, weit vor Schulz. Gemeint ist etwa die Frage nach der Kanzlerpräferenz oder nach konkreten Eigenschaften der Kandidaten, ob sie glaubwürdig oder sympathisch erscheinen oder einen großen Sachverstand besetzen.

Was der SPD zusätzlich Probleme bereiten könnte, ist der Umstand, dass die AfD versucht, mit einer breiten Palette an Themen zu punkten. Dass die Partei diese mit einem rechtspopulistischen Anstrich versieht, schreckt selbst Wähler aus dem mutmaßlich linken Spektrum nicht ab. „Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, dass auch Gewerkschaftsmitglieder nicht frei von Auffassungen sind, wie sie im gesellschaftspolitischen Bereich, etwa in der Flüchtlingsfrage oder beim Islam, von der AfD vertreten werden“, sagte Parteienforscher Niedermayer. Andererseits hat die AfD derzeit das Problem, dass ihre Lieblingsthemen inzwischen auch von der Union besetzt werden. Das bringt die AfD in thematische Nöte, wie Göttinger Wissenschaftler in einer Studie festgestellt haben. Zusätzlich hat die Partei intern mit Führungsstreitigkeiten zu kämpfen.

Die Sprüche der AfD Immer wieder im Mittelpunkt Ob Flüchtlingspolitik oder Fußball - mit markigen Sprüchen sorgen führende AfD-Politiker immer wieder für Kopfschütteln und Empörung, wie jetzt die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch. Einige Zitate. Quelle:dpa

Undeutsches Nationalteam „Eine deutsche oder eine englische Fußballnationalmannschaft sind schon lange nicht mehr deutsch oder englisch im klassischen Sinne.“ (Der AfD-Bundesvize Alexander Gauland am 3. Juni im „Spiegel“)

Unerwünschter Nachbar „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ (Gauland in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom 29. Mai über Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng)

Bitte abschotten „Wir müssen die Grenzen dichtmachen und dann die grausamen Bilder aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen.“ (Gauland am 24. Februar im Magazin der Wochenzeitung „Die Zeit“ über Flüchtlinge)

Schießbefehl dringend erwünscht „Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt.“ (Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry in einem Interview des „Mannheimer Morgen“ vom 30. Januar 2016. Angesichts des Flüchtlingszustroms forderte sie im Notfall auch den Einsatz von Schusswaffen.)

Der Flüchtling als Angreifer „Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. (...) Es gibt keinen Grund, mit Gewalt unsere Grenze zu überqueren.“ (Die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch Ende Januar auf ihrer Facebook-Seite über Flüchtlinge)

Nachhilfe in Rassenkunde „Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.“ (Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke am 21. November 2015 in einem Vortrag über Asylbewerber aus Afrika)

Flucht als Naturkatastrophe „Das ist ungefähr so, als würden Sie mit Plastikeimern einen Tsunami stoppen wollen.“ (Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen am 24. Oktober 2015 bei einem Landesparteitag in Baden-Württemberg über die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Flüchtlingskrise)

Ein anders überraschendes Detail fördert die DIW-Studie zutage. Der in der öffentlichen Debatte oft vertretenen Behauptung, dass die Wähler, die zur AfD neigten von der Gesellschaft „abgehängt“ seien, widersprechen die Forscher. Die Mehrheit der AfD-Wählerschaft habe zwar ein unterdurchschnittliches Einkommen, „aber eine substantielle Minderheit steht finanziell gut da“, schreiben die Wissenschaftler.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass die Wahlpräferenzen mit der Einschätzung der persönlichen wirtschaftlichen Lage sowie mit sehr unterschiedlichen Sorgen zusammenhängen. „Während unbesorgte Menschen zur FDP tendieren, zieht es viele besorgte Menschen zu AfD und der Linken“, heißt es in der Studie.

Gleichwohl müsse aber offen bleiben, in welchem Maße die kommende Bundestagswahl von der materiellen Situation beeinflusst werde. Schon vor zwei Jahren hätten die Ängste um Arbeitsplatz und Einkommen weit hinter anderen Sorgen gelegen, woran sich angesichts der anhaltend guten Lage auf dem Arbeitsmarkt auch nichts geändert habe. „Es könnten daher andere Themen bei der Wahl den Ausschlag geben – oder die verbreitete Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation“, so die Forscher.