Nichts in Stein gemeißelt

Die Gas-Branche argumentiert, dass Gas-Heizungen einen großen Beitrag zur CO2-Reduzierung beitragen könnten. In einer Studie der Nymoen Strategieberatung für den Verband Zukunft Erdgas wird aufgezeigt, dass durch eine Beibehaltung oder einen Ausbau des Anteils an Gasheizungen 81 Prozent der Treibhausgasemissionen reduziert werden könnten im Vergleich zu 1990. Die Studie, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, berücksichtigt Effizienzsprünge bei der Technologie und geht zudem davon aus, dass immer häufiger die Power-to-Gas-Technologie eingesetzt wird. Mit dieser Technik wird Strom, etwa überschüssiger Windstrom, in Gas umgewandelt.

Erdgas sei unter den fossilen Energieträgern derjenige, der die geringste Menge an Treibhausgasen freisetzt. Diese Einsparungen seien mit geringem Mitteleinsatz der Eigentümer realisierbar und die Haushalte sparen damit jedes Jahr bei den Heizkosten, heißt es in der Studie.

Was von der neuen Strategie des Wirtschaftsministeriums die Legislaturperiode überdauern wird, ist fraglich. Denn nichts von der neuen Strategie ist in Stein gemeißelt. Eine neue Bundesregierung könnte sie theoretisch wieder komplett verwerfen.

Am wenigstens strittig dürfte dabei der Plan des Bundeswirtschaftsministeriums sein, einen virtuellen One-Stop-Shop für Förderprogramme für Energieeffizienzmaßnahmen einzurichten. Bisher ist es so, dass entweder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) oder die staatliche Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für eine Förderung zuständig ist. Der Hausbesitzer muss selbst schauen, bei wem er einen Antrag stellen muss. Das soll sich ändern.

Auf einem einheitlichen Online-Portal soll von einem Überblick über Angebote zur Energieberatung bis zur Antragstellung und Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme alles gebündelt werden. „Für jeden Adressaten soll das bestehende Förderangebot auf einen Blick erfassbar und leichter zugänglich sein“, erklärt der zuständige Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake.