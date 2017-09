 Wahlkampf im Bundestag: „Freuen Sie sich doch mit uns“

Bundestag Bundeskanzlerin Angela Merkel während der letzten offiziellen Sitzung des Bundestages vor der Bundestagswahl 2017. (Foto: dpa)

Berlin„Mein Gott, wie weit sind wir jetzt schon gekommen – Leute!“ stöhnt Angela Merkel und muss dabei doch grinsen. Denn zum Ende ihrer letzten Bundestagsrede in dieser Legislaturperiode hat sie sich gerade die missverständliche Bemerkung geleistet, dass „meine Zeit auch so gut wie vorbei ist“ – was sofort Gejohle bei Linken, SPD und Grünen auslöst. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl verwandelt sich die letzte Debatte im Berliner Reichstag in eine muntere, lebendige Wahlkampfschlacht – ganz ohne TV-Moderatoren.

Schließlich spürt keine Seite mehr Lust darauf, nun staatstragend zu diskutieren. Stattdessen liefern sich die Abgeordneten eine der lebhaftesten Debatten der vergangenen vier Jahre – wie es der scheidende Parlamentspräsident Norbert Lammert zuvor angemahnt hatte.

Also schlagen sich in der Debatte die SPD-Redner munter auf die Seite der oppositionellen Grünen und Linken, die Merkel und die Union scharf angreifen. Also appelliert die Union fast genüsslich an ihren bisherigen Partner der letzten vier Jahre, doch die gemeinsame erfolgreiche Bilanz nicht wieder zu zerreden. Als SPD-Generalsekretär Hubertus Heil während Merkels Rede immer wieder dazwischen ruft, geht die CDU-Chefin sofort darauf ein. „Freuen Sie sich doch mit uns“, ermuntert sie den SPD-Politiker, was angesichts der derzeitigen Umfragewerte von Union und SPD nach vier Jahren großer Koalition natürlich eine schmerzhafte Spitze ist.

Beim Zwischenruf Heils, dass etwa die Übernahme des Bafögs doch nur mit Druck der SPD möglich gewesen sei, wird sie dann etwas schärfer und spielt kurz die Macht einer Kanzlerin aus, die vor vier Jahren 41,5 Prozent der Stimmen eingefahren hat. „Gegen meinen Willen und den Willen der Unionsfraktion konnten Sie in diesem Parlament echt nichts durchsetzen“, blitzt kurz die Machtpolitikerin Merkel auf – um sofort etwas konzilianter nachzuschieben, dass es doch prima sei, wenn die SPD sie überzeugen könne. „Daran sehen Sie, wie gut ich zuhören und auf Argumente eingehen kann“, flötet Merkel süffisant, die zwei Tage nach dem TV-Duell ebenfalls erkennbar im Kampfmodus ist.

Jedenfalls zerpflückt sie den SPD-Vorwurf, die Union wolle 30 Milliarden Euro mehr für Rüstung ausgeben. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz habe doch selbst in einem Interview gesagt, drei bis fünf Milliarden Euro jährlich mehr für Verteidigung ausgeben zu wollen. Da habe sie ihre mathematischen Fähigkeiten zusammengenommen und sich gedacht: „Also kein Problem, kein Dissens. Ich bin froh und hoffe, dass das Wort des Kanzlerkandidaten Martin Schulz gilt“, spottet Merkel.

Heil hält dagegen – mithilfe einer Frage an die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Die drei bis fünf Milliarden Euro mehr seien nicht als zusätzliche Aufrüstung pro Jahr gemeint gewesen, sondern als Wert, um die Bundeswehr besser ausrüsten zu können. Göring-Eckardt solle nicht auf die Aussagen Merkels hereinfallen, warnt Heil den Wunsch-Koalitionspartner der SPD. Worauf wiederum CDU-Generalsekretär Peter Tauber das Schulz-Interview zitiert, dass es eine jährliche Erhöhung um genau diese Beträge geben sollte. „Ja unbedingt, sollten wir tun“, liest Tauber vor.