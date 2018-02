Wahlumfrage Sonntagsfrage – AfD überholt SPD im Bund

Die AfD verbucht einen Erfolg in einer Wahlumfrage. Wäre am Sonntag eine Bundestagswahl, würde die Partei demnach vor der SPD landen.

Jörg Meuthen, Bundesvorstandssprecher der AfD, mit Martin Sichert, Landesvorsitzender der AfD in Bayern. (Foto: dpa) AfD beim politischen Aschermittwoch

BerlinDie AfD hat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst erstmals die SPD überholt. Wie die Insa-Erhebung für die „Bild“-Zeitung (Dienstagausgabe) ergab, verbessert sich die rechtspopulistische Partei um einen Punkt auf 16 Prozent, während die Sozialdemokraten einen Punkt verlieren und bei 15,5 Prozent stehen. Damit wäre die AfD zweitstärkste Kraft. Auf den ersten Platz kommt den Demoskopen zufolge die Union, die sich um zweieinhalb Punkte auf 32 Prozent verbessern kann.

„Die Union ist derzeit die einzige Volkspartei. Die Erneuerungszusage scheint zu wirken“, erklärte Insa-Chef Hermann Binkert der Vorabmeldung zufolge. Hinter der SPD folgen laut Umfrage die Grünen (13 Prozent), die Linkspartei (elf Prozent) und die FDP (neun Prozent). Die Teilnehmer wurden der „Bild“ zufolge zwischen Freitag und Montag befragt.

Auch laut der jüngsten Forsa-Umfrage verliert die SPD und rutscht vor dem Mitgliedervotum zur Neuauflage der Großen Koalition auf 16 Prozent ab. Im wöchentlichen RTL/N-tv-Trendbarometer gab die Partei einen Punkt auf den niedrigsten Wert ab, den Forsa in 25 Jahren je für die Sozialdemokraten ermittelt hat. „Frau Nahles werden nur wenige positive Eigenschaften zugeordnet“, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. „So halten sie nur 13 Prozent aller Bundesbürger für fähig, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen.“

Nach erschütternden Umfragewerten – Nahles auf Groko-Werbetour

Bereits nach dem knappen Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union im Januar verloren die Sozialdemokraten einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und N-tv zufolge in der Bevölkerung weiter an Zustimmung – und rutschten auf 17 Prozent. In Ostdeutschland liegt die SPD in vielen Regionen hinter der AfD, in Baden-Württemberg sogar nur bei 12 Prozent. In Bayern ist es nicht viel mehr. Wie Nahles den Trend umkehren will, ist fraglich.

Von den SPD-Wählern, die sich nicht mehr für die Sozialdemokraten entscheiden würden, würde ein Drittel (34 Prozent) gar nicht mehr wählen. 24 Prozent würden zu den Grünen abwandern, 20 Prozent zu den Unionsparteien, elf Prozent zur Linkspartei, sechs Prozent zur FDP, vier Prozent zur AfD und ein Prozent zu einer sonstigen Partei.