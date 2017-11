Bundesentwicklungsminister Gerd Mueller (CSU) „Wir halten Paris ein. Wir rütteln nicht daran.“ (Foto: dpa)

Bonn Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat dazu aufgerufen, die deutsche Klimaschutzdebatte nicht auf Kohlekraft zu reduzieren. „Jeder hat seinen Beitrag zu bringen“, sagte Müller am Montag zu Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn. Dies stehe keineswegs in einem Widerspruch zu den Interessen der Wirtschaft. „Klimaschutz schafft Millionen von Arbeitsplätzen in der Welt und Hunderttausende in Deutschland“, sagte Müller. Mit Blick auf die derzeitigen Sondierungsgespräche in Berlin sagte der CSU-Politiker: „Wir halten Paris ein. Wir rütteln nicht daran.“

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte zu ihren Erwartungen an die Konferenz, sie hoffe, dass sich die Länder darauf einigen könnten, wie genau der CO2-Ausstoss künftig gemessen, angegeben und verglichen werde. Man benötige hier einheitliche Standards, damit kein Land schummeln könne. „Wenn wir in Paris eine Art Grundgesetz des Klimaschutzes verabschiedet haben, dann geht es jetzt um die Richtlinien zur Umsetzung“, sagte Hendricks.

Die Pariser Klimaabkommen Ziel Die Erderwärmung soll auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Die Vertragsstaaten sollten sich aber anstrengen, sie bei 1,5 Grad zu stoppen.

Wege zum Ziel Die Staaten wollen den Netto-Ausstoß ihrer Treibhausgase in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf Null bringen. Sie dürfen dann nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie etwa mit Waldanpflanzungen aus der Atmosphäre gezogen wird. Dafür müsste die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zwischen 2050 und 2070 enden.

Geld für Klimaschutz und Anpassung Von 2020 bis 2025 sollen die Industriestaaten jährlich 100 Milliarden Dollar (ca. 90 Milliarden Euro) für Entwicklungsländer bereitstellen. Für die Jahre danach soll es ein neues, höheres Ziel geben.

Verluste und Schäden Die Vertragsstaaten erkennen die Notwendigkeit an, ärmeren Staaten bei Verlusten und Schäden durch den Klimawandel zu helfen. Es soll ein Versicherungssystem aufgebaut werden.

Verbindlichkeit Entscheidende Teile der Vereinbarung sind völkerrechtlich verbindlich. Es gibt jedoch keine Strafen bei Nichterfüllung der Zusagen.

Zudem kündigte Hendricks an, dass Deutschland seine finanzielle Hilfe für die vom Klimawandel besonders bedrohten Inselstaaten verstärken werde. Deutschland werde weitere 50 Millionen Euro in den sogenannten Anpassungsfonds der Vereinten Nationen einzahlen. Bisher hatte Deutschland schon 190 Millionen Euro in den Fonds eingebracht, so dass sich die Gesamtsumme dann auf 240 Millionen Euro beläuft. „Wir senden damit ein klares Signal“, sagte Hendricks. „Deutschland steht den Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, solidarisch bei.“

Von den USA erwarte sie trotz des angekündigten Ausstiegs aus dem Klimaabkommen konstruktive Verhandlungen. Es würden im übrigen sehr viele amerikanische Klimaschützer zur Konferenz anreisen, darunter der kalifornische Gouverneur Jerry Brown, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und Friedensnobelpreisträger Al Gore.

Noch vor ein paar Monaten hätten viele nach der Ausstiegs-Entscheidung von Präsident Donald Trump einen Domino-Effekt befürchtet. „Wir haben alles darangesetzt, dass das nicht geschieht, und bisher sind ja auch alle zusammengeblieben“, sagte Hendricks. Auch die Trump-Regierung könne die internationalen Klimaschutz-Anstrengungen nicht aufhalten.

Die Weltklimakonferenz in Bonn soll in den nächsten zwei Wochen die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wesentlich voranbringen. Es geht unter anderem darum, konkrete Regeln aufzustellen, um zu verhindern, dass Länder geschönte Angaben zu ihrem CO2-Ausstoß machen. Außerdem muss sich zeigen, ob die Ausstiegsentscheidung der USA auch die Anstrengungen anderer wichtiger Länder erlahmen lässt.

Der Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern. Einzigartig ist der Pakt, weil sich fast alle Länder beteiligen wollen - bis auf die USA und Syrien.