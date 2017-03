Weltverbrauchertag : Die Sorgen der Konsumenten

Datum: 15.03.2017 14:38 Uhr

Hass im Netz, kaputte Produkte und Angst vor dem Alter. Die Sorgen von Verbrauchern sind so zahlreich wie vielfältig. Was Verbraucherschützer nun fordern und was die Politik in Zukunft ändern möchte.