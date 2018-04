Wiederwahl Joachim Stamp bleibt Chef der NRW-FDP

Im vergangenen November trat Joachim Stamp die Nachfolge von Christian Lindner an. Nun wurde er als NRW-Landesvorsitzender wiedergewählt.

Er bleibt FDP-Landesvorsitzender in NRW. (Foto: dpa) Joachim Stamp

SiegenDer nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp bleibt Landesvorsitzender der FDP. Bei einem Landesparteitag in Siegen wurde der 47 Jahre alte Vize-Ministerpräsident am Samstag mit rund 95 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Im vergangenen November war Stamp bei einem außerordentlichen Parteitag mit knapp 93 Prozent zum Nachfolger von Christian Lindner gewählt worden. Lindner wollte nach seinem Wechsel in den Bundestag nicht gleichzeitig Landes- und Bundesparteichef bleiben. Stamp erhielt nun bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen 366 von 387 gültigen Stimmen. 13 votierten mit Nein, 8 enthielten sich.