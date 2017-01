 Wirtschaft der Länder: Bayern ist Deutschlands Wachstumschampion

Bayrische Alphornbläser ayern hat den Zahlen zufolge zwischen 2010 und 2015 sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 22 Prozent gesteigert. (Foto: dpa picture alliance)

BerlinWenn Horst Seehofer über sein Bundesland spricht, gerät der bayerische Ministerpräsident schnell ins Schwärmen. „Bayern kann vor Kraft kaum laufen“, sagt der CSU-Chef dann voller Stolz. In weiten Teilen des Freistaats herrsche Vollbeschäftigung. Im Landeshaushalt fielen so hohe Überschüsse an, dass die Landesregierung Schulden abbauen kann. „Bis 2030 will Bayern als erstes Bundesland schuldenfrei sein“, so Seehofer.

Wie sehr Bayerns Wirtschaft besser da steht als die anderer Bundesländer, zeigen neue Zahlen der Statistischen Landesämter, die Handelsblatt Online vorliegen. Der Freistaat ist demnach vor Berlin und Baden-Württemberg in diesem Jahrzehnt bislang klar am stärksten gewachsen. Düster sieht es dagegen ausgerechnet in einem Land aus, in dem bald entscheidende Wahlen anstehen: in Nordrhein-Westfalen.

Bayern hat den Zahlen zufolge zwischen 2010 und 2015 sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 22 Prozent gesteigert. Auch in Berlin, das als neues europäisches Start-up-Mekka gefeiert wird, lief in den vergangenen Jahren die Konjunktur rund. Seit Beginn des Jahrzehnts erzielte der Stadtstaat ein Plus von 20,2 Prozent. Damit ließ Berlin sogar noch Baden-Württemberg hinter sich, das als das Bundesland mit den meisten „Hidden Champions“ gilt. Trotz der vielen wenig bekannten mittelständischen Weltmarktführer musste sich das Ländle mit einem Plus von 19,7 Prozent mit Platz drei begnügen.

Wachstums-Schlusslicht unter den 16 Bundesländern ist Sachsen-Anhalt, dessen Wirtschaftskraft zwischen 2010 und 2015 nur um 9,5 Prozent zulegte. Auf dem vorletzten Platz liegen gemeinsam Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen, die jeweils auf 14 Prozent Wachstum kommen und damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 17,3 Prozent liegen.