Religiöse Analphabeten und Fast-Food-Islamismus

Der Bart, die auffällige Kleidung, jemand, der freiwillig Fernsehen und Musikanlage aus der Zelle verbannt, die IS-Flagge: Das können Symptome einer Radikalisierung sein, müssen es aber nicht. Wichtiger seien die Aussagen und die Kontakte der Gefangenen.

Eben hatten Doymus und Radhan ein 15-seitiges Konvolut zu bewerten, dass in einer Zelle gefunden worden war. Symbole, Flaggen, Texte der Gülen-Bewegung und des Islamischen Staats – ein Durcheinander ohne eindeutigen radikalen Kurs, aber: „Den Gefangenen sollten wir im Blick behalten.“

Sind sich die Vollzugsbeamten bei der Postkontrolle im Unklaren, gibt es nun Hilfe: Doymus spricht und versteht Türkisch und Kurdisch, Radhan Arabisch. „Wir profitieren sehr davon, dass die beiden hier sind“, sagt Grafweg.

So viel kostet ein Terroranschlag Die exakten Kosten... ... ... für Anschläge von Terrororganisationen sind schwierig zu bestimmen, wurden jedoch gerade als Folge von 9/11 von den Ermittlungsbehörden taxiert.

500.000 US-Dollar... ... haben demnach die Anschläge vom 11. September gekostet. Es ist die höchste Summe, die soweit bekannt, jemals für einen Terrorangriff ausgegeben wurde. Bereitgestellt wurde das Geld durch Überweisungen.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung... ... aus Sicht der Islamisten ist dabei gerade nach 9/11 perfekt aufgegangen. Den 500.000 investierten Dollars stehen direkte Kosten des Sachschadens 15,5 Milliarden US-Dollar gegenüber plus weitere Milliarden Belastungen der Haushalte durch den „Kampf gegen den Terror“ und gesamtwirtschaftliche Kosten, etwa für Fluglinien und Versicherungen.



Die Bombenanschläge auf Bali... ... mit mehr als 200 Todesopfern im Oktober 2002 kosteten die Terroristen deutlich weniger. So wird die Summe, die dafür aufgewendet wurde, mit 50.000 Dollar taxiert.

Die Anschläge von Madrid... ... vom 11. März 2004 auf Nahverkehrszüge, bei denen 192 Menschen starben, werden mit maximal 15.000 Dollar angegeben.

Extrem niedrige Kosten... ... für die Islamisten verursachten die Anschläge auf die U-Bahn in London im Juli 2005 mit mehr als 30 Toten zur Rushhour am 7. Juli 2005. Die vier Bomben, vier Rucksäcke, Handys und Zugtickets kosteten die Terroristen höchstens 2000 Dollar.

Diese Mikrofinanzierung... ... des Terrors macht es so schwierig, die Finanzströme mit den üblichen Kontrollen aufzudecken und zu stoppen. Das zentrale Mittel dieser Organisationen sind die selbstmordbereiten Attentäter, für deren individuellen und kollektiven Deradikalisierung aus Sicht von Experten zu wenig getan wird.

Quelle German Institute of Global and Area Studies/Konrad-Adenauer-Stiftung/eigene Recherche

Was die Gefahr erhöht: Die Entwicklung zum Salafisten kann sich rasch vollziehen. „Viele Islamisten haben sich unheimlich schnell radikalisiert, sind aber eigentlich religiöse Analphabeten“, sagt Doymus. „Das ist so ein Fast-Food-Islamismus.“

Dabei seien nicht einmal alle Salafisten gefährlich: „Da gibt es die Missionierer und Puristen, die Politischen und die militanten Dschihadisten.“ Nur letztere seien das eigentliche Problem: „Das sind die, die uns in die Luft sprengen wollen.“

An die rund 3.000 muslimischen Gefangenen in Nordrhein-Westfalen heranzukommen, ist besonders schwer. „Wir haben evangelische und katholische Seelsorger, aber die Imame kommen in der Regel nur für das Freitagsgebet.“

Von den 114 Imamen im Vollzug in dem Bundesland sind zudem 97 von Ditib entsandt, dem erzkonservativen türkischen Dachverband. Viele von ihnen sprechen nur Türkisch, sind für die Gefangenen keine Vertrauenspersonen. Eine muslimische Seelsorge in den Gefängnissen müsse erst noch geschaffen werden, berichten Doymus und Radhan.

34 Islamisten sitzen derzeit wegen terroristischer Umtriebe in den NRW-Gefängnissen in Straf- oder Untersuchungshaft, bundesweit sollen es rund 150 sein. Aber wer von den „normalen“ Strafgefangenen über ein islamistisches Weltbild verfügt, sei noch gar nicht klar. „Das versuchen wir gerade herauszufinden.“